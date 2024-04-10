В Белгороде интерес к восстановленным смартфонам вырос более чем в два раза

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Средняя цена такого аппарата составила 30 054 рублей, свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.
Столица Белгородской области заняла 57 место в рейтинге из более 800 российских городов, жители которых активнее других интересуются восстановленными гаджетами. Впереди оказались Москва, Санкт-Петербург, большинство городов-миллионников, а также Тверь, Рязань, Химки, Брянск и Курск.
В целом по России рейтинг предпочтений возглавили модели iPhone, несмотря на появление новых бюджетных смартфонов других брендов. На Apple приходится каждая третья покупка (32,4%) от всех восстановленных гаджетов. Чаще всего россияне покупают iPhone 11на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 PrоМах на 512 ГБ.
Samsung занял второе место по итогам квартала с долей 31,1%, здесь наиболее популярными моделями стали Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с долей в 15,6%. В списке лидеров продаж этого бренда RedmiNote 9, Redmi 9C NFC и более бюджетный Redmi 9.
В целом продажи китайских смартфонов выросли в три раза. Динамичный рост, в частности, показал Infinix, появившийся в сегменте восстановленных смартфонов лишь в декабре 2023 года. По итогам первого квартала он уже вошел в топ-4 китайских брендов с долей 3,3%, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme.
«Высокий спрос на восстановленные смартфоны во многом связан с тем, что именно на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Отмечу, что перед тем, как попасть на витрину, все принятые по программе выкупа и трейд‑ин смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование», — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.