В Белгороде интерес к восстановленным смартфонам вырос более чем в два раза

«Высокий спрос на восстановленные смартфоны во многом связан с тем, что именно на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Отмечу, что перед тем, как попасть на витрину, все принятые по программе выкупа и трейд‑ин смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование», — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.