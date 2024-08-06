Захватило даже Мосбиржу: что случилось на мировом рынке в понедельник?

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Понедельник начался с обвала японского рынка, биржевой индекс Nikkei 225 упал на 13%, поставив рекорд. По итогам торгов он опустился до отметки 31 458,42 пункта, потеряв более 12%.
Неделю назад центральный банк Японии поднял ставку в 2,5 раза: с 0,10 до 0,25% годовых. Такие данные не впечатляют по сравнению с российскими 18%, где ЦБ поднял ставку сразу на 2%, или с турецкими 50%, где подняли сразу на 5 пунктов с 45%.
ЦБ долго придерживался мягкой монетарной политики, такой поворот обычно не нравится рынкам, пишет издание «Московские новости». Следующее укрепление иены расстроило экспортёров, и они начали уходить с рынка.
Американский рынок в этот же понедельник также просел — основной фондовый индекс S&P 500 потерял около 3%, а до этого он потерял ещё 5%. Так могло произойти из-за падения акций крупнейших технологических компаний: Intel упал на 34%, AMD — на 13%, а Nvidia — на 20%.
Как пишет издание, такая ситуация могла произойти из-за того, что отчётность компаний разочаровала инвесторов. Результаты должны были быть значительно лучше, а не просто оправдать свои прогнозы.
Ранее американский регулятор сообщал, что можно ждать снижения ключевой ставки, но оказалось, что в экономике не всё так позитивно, а на рынке опять говорят про возможную рецессию.
Уровень безработицы достиг рекордных значений 2021 года и составил 4,3%, что на 0,2% больше, чем в предыдущем году. Одновременно сократилось количество рабочих мест. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что вероятность рецессии в США в ближайший год увеличилась до 25%.
По данным Bloomberg, за один день — пятницу — состояние самых богатых людей мира уменьшилось на 134 млрд долларов, а фондовый рынок потерял почти 3 трлн долларов.
Вниз ушли также Тайвань и Корея, у них по 8% падения. Фондовая биржа Турции и вовсе прекратила торги к 10 утра по Москве. Основной индекс BIST 100 снизился на 7%.
Падения наблюдаются и на криптобиржах. Bitcoin утром 5 августа упал ниже 50 тысяч долларов. За двое суток он подешевел на 20%. Сейчас криптовалюта снова растёт. Утром вторника монета поднялась выше 55 тысяч долларов.
Российский рынок менее подвержен таким падениям, потому что из-за санкций он изолирован от мирового рынка. Тем не менее падение на Московской бирже есть — 1,3%, индекс опустился ниже 2860 пунктов, это минимум за год. Тянул его вниз Яндекс, который потерял 4,5%.
По мнению экспертов, российский рынок переживает спад под влиянием эмоций. Инвесторы опасаются, что мировая рецессия негативно скажется на экспортных доходах страны.
Издание Inkazan поговорило с основателем транспортной компании RusTransChina Александром Стрельниковым. К чему могут привести падения бирж?
В первую очередь падение повлияет на тех, кто вкладывался. Инвесторы могли потерять все свои накопления из-за ситуации. Банки могут сделать систему выдачи кредитов сложнее, опасаясь невозвращения кредитных денег заёмщиками. Коснётся это не только физлиц, но и юрлиц. Может возрасти безработица или падение количества мест.
Такое поведение на рынке может замедлить экономический рост. Всё из-за того, что снижаются инвестиции, а значит и финансирование. При этом потребители потратят меньше денег.
Спикер Евразийского Экономического Форума Дмитрий Семенов считает, что поддаваться панике нельзя, активы продавать не стоит. Стоит более экономно расходовать средства, чтобы приготовиться к возможным трудностям.
Эксперт рассказал, что нужно готовиться к снижению ставки ФРС. Ситуация на рынке — только технический отскок, что совершенно нормально. Финансовый кризис не грозит.