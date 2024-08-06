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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 08:59

Захватило даже Мосбиржу: что случилось на мировом рынке в понедельник?

Захватило даже Мосбиржу: что случилось на мировом рынке в понедельник?

6 августа 2024, 08:57
Фото: 1MI
Японский ЦБ поднял ставку в 2,5 раза, а биржевой индекс упал на 13%. Обвал и на американском рынке, корейском, турецком. Криптовалюта не осталась в стороне. Может ли это перерасти в новый мировой кризис и как это коснётся России под санкциями — читайте в материале.
Сюжет
Санкции

Япония и крупнейший обвал с 1987 года

Понедельник начался с обвала японского рынка, биржевой индекс Nikkei 225 упал на 13%, поставив рекорд. По итогам торгов он опустился до отметки 31 458,42 пункта, потеряв более 12%.

Неделю назад центральный банк Японии поднял ставку в 2,5 раза: с 0,10 до 0,25% годовых. Такие данные не впечатляют по сравнению с российскими 18%, где ЦБ поднял ставку сразу на 2%, или с турецкими 50%, где подняли сразу на 5 пунктов с 45%.

ЦБ долго придерживался мягкой монетарной политики, такой поворот обычно не нравится рынкам, пишет издание «Московские новости». Следующее укрепление иены расстроило экспортёров, и они начали уходить с рынка.

Почти 3 трлн долларов: а как с ситуацией на американском рынке?

Американский рынок в этот же понедельник также просел — основной фондовый индекс S&P 500 потерял около 3%, а до этого он потерял ещё 5%. Так могло произойти из-за падения акций крупнейших технологических компаний: Intel упал на 34%, AMD — на 13%, а Nvidia — на 20%.

Как пишет издание, такая ситуация могла произойти из-за того, что отчётность компаний разочаровала инвесторов. Результаты должны были быть значительно лучше, а не просто оправдать свои прогнозы.

Ранее американский регулятор сообщал, что можно ждать снижения ключевой ставки, но оказалось, что в экономике не всё так позитивно, а на рынке опять говорят про возможную рецессию.

Уровень безработицы достиг рекордных значений 2021 года и составил 4,3%, что на 0,2% больше, чем в предыдущем году. Одновременно сократилось количество рабочих мест. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что вероятность рецессии в США в ближайший год увеличилась до 25%.

По данным Bloomberg, за один день — пятницу — состояние самых богатых людей мира уменьшилось на 134 млрд долларов, а фондовый рынок потерял почти 3 трлн долларов.

А что на других биржах?

Вниз ушли также Тайвань и Корея, у них по 8% падения. Фондовая биржа Турции и вовсе прекратила торги к 10 утра по Москве. Основной индекс BIST 100 снизился на 7%.

Падения наблюдаются и на криптобиржах. Bitcoin утром 5 августа упал ниже 50 тысяч долларов. За двое суток он подешевел на 20%. Сейчас криптовалюта снова растёт. Утром вторника монета поднялась выше 55 тысяч долларов.

Российский рынок менее подвержен таким падениям, потому что из-за санкций он изолирован от мирового рынка. Тем не менее падение на Московской бирже есть — 1,3%, индекс опустился ниже 2860 пунктов, это минимум за год. Тянул его вниз Яндекс, который потерял 4,5%.

По мнению экспертов, российский рынок переживает спад под влиянием эмоций. Инвесторы опасаются, что мировая рецессия негативно скажется на экспортных доходах страны.

Чем может обернуться падение рынка?

Издание Inkazan поговорило с основателем транспортной компании RusTransChina Александром Стрельниковым. К чему могут привести падения бирж?

В первую очередь падение повлияет на тех, кто вкладывался. Инвесторы могли потерять все свои накопления из-за ситуации. Банки могут сделать систему выдачи кредитов сложнее, опасаясь невозвращения кредитных денег заёмщиками. Коснётся это не только физлиц, но и юрлиц. Может возрасти безработица или падение количества мест.

Такое поведение на рынке может замедлить экономический рост. Всё из-за того, что снижаются инвестиции, а значит и финансирование. При этом потребители потратят меньше денег.

Готовимся к худшему: что стоит начать делать уже сейчас?

Спикер Евразийского Экономического Форума Дмитрий Семенов считает, что поддаваться панике нельзя, активы продавать не стоит. Стоит более экономно расходовать средства, чтобы приготовиться к возможным трудностям.

Эксперт рассказал, что нужно готовиться к снижению ставки ФРС. Ситуация на рынке — только технический отскок, что совершенно нормально. Финансовый кризис не грозит.

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#Алёна Мальцева#Экономика#Инвестиции#Санкции#Россия#Турция#Япония#Биржа#Финансовый кризис#Корея#Мосбиржа
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