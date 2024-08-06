Захватило даже Мосбиржу: что случилось на мировом рынке в понедельник?

Российский рынок менее подвержен таким падениям, потому что из-за санкций он изолирован от мирового рынка. Тем не менее падение на Московской бирже есть — 1,3%, индекс опустился ниже 2860 пунктов, это минимум за год. Тянул его вниз Яндекс, который потерял 4,5%.