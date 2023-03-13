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РЭО откроет первую кафедру по экономике замкнутого цикла

13 марта 2023, 15:38
Фото: reo.ru
На базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова будет создана первая кафедра Российского экологического оператора (РЭО) для подготовки кадров в области экономики замкнутого цикла.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы РЭО, передает ТАСС.

«‎Это первая базовая кафедра РЭО в высшем учебном заведении — профильная площадка, обучаться на которой можно будет и очно, и дистанционно — из любого региона страны»‎, — приводит пресс-служба слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

Глава РЭО также отметил, что на площадке будет осуществляться подготовка специалистов в области экономики замкнутого цикла. За создание кафедры РЭО при Российском экономическом университете ученый совет Плехановского университета проголосовал единогласно. В планах Российского экологического оператора — открытие таких же базовых кафедр в высших учебных учреждениях во всех регионах страны.

Созданием кафедр и разработкой образовательных программ занимается консорциум «Экономика замкнутого цикла»‎, который был учрежден в 2021 году для устранения кадрового дефицита в области обращения с ТКО. В консорциум вошли 21 вуз и отраслевые предприятия — ключевые игроки данной сферы.

РЭУ им. Г. В. Плеханова является одним из участников консорциума. По словам ректора университета Ивана Лобанова, вуз уже занимается подготовкой специалистов в области экономики замкнутого цикла и зеленой экономики в целом. Однако Лобанов рассчитывает на то, что благодаря консолидации усилий с Российским экологическим оператором в образовательной программе удастся более полно учесть запросы работодателей и расширить спектр научных исследований в данной области.

Ранее представители РЭО сообщали о том, что компания планирует сформировать систему подготовки кадров для экономики замкнутого цикла. Также РЭО призвал разработать стратегию развития кадрового потенциала экономики замкнутого цикла — ее должны утвердить в этом году.

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