РЭО откроет первую кафедру по экономике замкнутого цикла

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы РЭО, передает ТАСС.
«Это первая базовая кафедра РЭО в высшем учебном заведении — профильная площадка, обучаться на которой можно будет и очно, и дистанционно — из любого региона страны», — приводит пресс-служба слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.
Глава РЭО также отметил, что на площадке будет осуществляться подготовка специалистов в области экономики замкнутого цикла. За создание кафедры РЭО при Российском экономическом университете ученый совет Плехановского университета проголосовал единогласно. В планах Российского экологического оператора — открытие таких же базовых кафедр в высших учебных учреждениях во всех регионах страны.
Созданием кафедр и разработкой образовательных программ занимается консорциум «Экономика замкнутого цикла», который был учрежден в 2021 году для устранения кадрового дефицита в области обращения с ТКО. В консорциум вошли 21 вуз и отраслевые предприятия — ключевые игроки данной сферы.
РЭУ им. Г. В. Плеханова является одним из участников консорциума. По словам ректора университета Ивана Лобанова, вуз уже занимается подготовкой специалистов в области экономики замкнутого цикла и зеленой экономики в целом. Однако Лобанов рассчитывает на то, что благодаря консолидации усилий с Российским экологическим оператором в образовательной программе удастся более полно учесть запросы работодателей и расширить спектр научных исследований в данной области.
Ранее представители РЭО сообщали о том, что компания планирует сформировать систему подготовки кадров для экономики замкнутого цикла. Также РЭО призвал разработать стратегию развития кадрового потенциала экономики замкнутого цикла — ее должны утвердить в этом году.