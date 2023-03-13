РЭО откроет первую кафедру по экономике замкнутого цикла

РЭУ им. Г. В. Плеханова является одним из участников консорциума. По словам ректора университета Ивана Лобанова, вуз уже занимается подготовкой специалистов в области экономики замкнутого цикла и зеленой экономики в целом. Однако Лобанов рассчитывает на то, что благодаря консолидации усилий с Российским экологическим оператором в образовательной программе удастся более полно учесть запросы работодателей и расширить спектр научных исследований в данной области.