Что будет с белгородской экономикой в случае «переезда» офисов корпораций в регионы

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Президент Владимир Путин дал указание правительству представить предложения о поэтапном переносе офисов государственных компаний из Москвы в регионы. Это поручение дано по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и опубликовано на официальном сайте Кремля. Особое внимание уделено регионам Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Штаб-квартиры должны располагаться по месту ведения производственной и операционной деятельности. Предложения должны представить к 1 октября 2024 года. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Идею переноса офисов компаний из Москвы в регионы президент высказывал ещё в 2021 году, особенно он упоминал Сибирь. По мнению главы государства, такой шаг поспособствует увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты.
Журналисты Бел.Ру попросили эксперта оценить, как это скажется на экономике Белгородской области. По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в области Владислава Епанчинцева, на экономике регионе в данный момент это никак не отобразится.
Плюс решения заключаются в том, что в регионах будет больше денег. Минус — усложнится логистика для компаний, но, думаю, не критично.
Владислав Епанчинцев
Спикер также отметил, что главными выгодополучателями от подобного решения станут местные бюджеты. Реальный срок реализации данного проекта составит три года, но, по мнению Епанчинцева, торопиться в этом случае федеральные власти не будут.
Что касается частных компаний, они не управляются государством, к тому же, как добавил спикер, все офисы коммерческих фирм и так находятся в Белгородской области, а некоторые, к сожалению, из-за обстановки в регионе, наоборот, переезжают подальше от границы.
Одним из позитивных примеров такого переезда называют релокацию «РусГидро» в Красноярск. Эксперты предположили возможное перемещение Объединённой судостроительной корпорации в Санкт-Петербург, а Объединённой авиастроительной корпорации — в Иркутск. А что с Белгородской областью?
Журналисты сделали выборку в системе «СПАРК-Интерфакс» компаний с госучастием, которые зарегистрированы не в Белгородской области, но ведут свою деятельность и в этом регионе. Таковых набралось 88, и практически все из них работают во многих регионах России — переводить центральный офис в Белгород или Старый Оскол «Роснефти», «Ростелекому» или даже «Транснефти-Дружбе», зарегистрированной в Брянской области, смысла нет.
Если же гипотетически взять в расчёт и частные компании, которых эта мера, напомним, не затронет, то здесь можно пофантазировать. Например, «Мираторг» имеет несколько площадок в Белгородской области — почему бы и не создать здесь штаб-квартиру, а не ограничиваться подразделением «Мираторг-Белгород»? «Северсталь», конечно, в Строитель из-за одного Яковлевского ГОКа не переедет.
Но пример такого переезда уже есть — и очень показательный. То ли скорое создание Особой экономической зоны в белгородском приграничье, то ли корпоративные разборки совладельцев «Агро-Белогорье» подтолкнули один из крупнейших агрохолдингов России «Русагро» перенести регистрацию ООО ГК «Русагро» в Белгород. Каковы бы причины ни были, бюджет местный от этого точно пополнится. Владимир Зотов, например, только со своих доходов заплатил более миллиарда рублей.
Всего же, включая и частников, и госсектор, компаний, ведущих бизнес в том числе и в Белгородской области, но зарегистрированных за пределами региона, набралось почти 500. Простор для пополнения бюджета довольно обширный. Осталось только завлечь эти крупные активы в приграничье — ведь даже Путин им часто не указ. Сейчас из-за военных действий у границы и общей ситуации это сделать проблематично. Но когда-то же должны наступить лучшие времена?