Что будет с белгородской экономикой в случае «переезда» офисов корпораций в регионы

Всего же, включая и частников, и госсектор, компаний, ведущих бизнес в том числе и в Белгородской области, но зарегистрированных за пределами региона, набралось почти 500. Простор для пополнения бюджета довольно обширный. Осталось только завлечь эти крупные активы в приграничье — ведь даже Путин им часто не указ. Сейчас из-за военных действий у границы и общей ситуации это сделать проблематично. Но когда-то же должны наступить лучшие времена?