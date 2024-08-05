Симпатичные люди живут дольше? К какому необычному выводу пришли учёные

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Новое исследование решили провести на основе старого, который начали ещё в 1957 году: тогда исследователи следили за несколькими тысячами выпускников одного штата вплоть до 2022 года. Они наблюдали за продолжительностью жизни одноклассников и сравнивали её с их внешностью.
Чтобы оценить привлекательность тех или иных бывших учеников, учёные задействовали независимую группу мужчин и женщин. Всего «экспертов» насчитывалось 12 человек. Они судили о внешности показанных им людей по 11-бальной шкале, где самый низкий балл означал «совсем непривлекательный» и самый высокий — «крайне привлекательный». Конечно, результаты хоть и были субъективными, но основывались на мнении большинства экспертов.
Также исследователям удалось узнать даты кончины всех выпускников, рассчитать их риск смерти, а затем сопоставить эти данные с оценками их внешности. Но и это ещё не всё: в исследовании также учитывали такие переменные, как их успеваемость в школе, интеллект, заработок во взрослой жизни, семейное положение и психическое и физическое состояние в зрелом возрасте.
В конце исследования выяснилось, что у самых несимпатичных людей риск смерти составлял 16,8%. При этом у людей с обычной внешностью и у очень симпатичных людей существенной разницы в риске смерти не обнаружили.
Согласно эксперименту, у красивых по мнению большинства людей не было преимуществ в большей продолжительности жизни, но менее симпатичные люди с большей вероятностью умирали раньше симпатичных.
Причины такой разницы в риске учёные не определили, однако большую роль может играть как социальная стигматизация, так и плохие условия жизни. В будущем исследователи хотят подробнее изучить и этот вопрос.