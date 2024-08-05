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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Учёные выяснили, почему менее симпатичные люди живут меньше красивых

Симпатичные люди живут дольше? К какому необычному выводу пришли учёные

5 августа 2024, 08:22
Фото: Изображение Midjourney

Учёные выяснили, почему менее симпатичные люди живут меньше красивых

Американские учёные выяснили, что симпатичные люди живут дольше. К такому необычному выводу они пришли путём исследования школьных фотоальбомов. Результаты опубликовали в журнале Social Science & Medicine.

Новое исследование решили провести на основе старого, который начали ещё в 1957 году: тогда исследователи следили за несколькими тысячами выпускников одного штата вплоть до 2022 года. Они наблюдали за продолжительностью жизни одноклассников и сравнивали её с их внешностью.

Чтобы оценить привлекательность тех или иных бывших учеников, учёные задействовали независимую группу мужчин и женщин. Всего «экспертов» насчитывалось 12 человек. Они судили о внешности показанных им людей по 11-бальной шкале, где самый низкий балл означал «совсем непривлекательный» и самый высокий — «крайне привлекательный». Конечно, результаты хоть и были субъективными, но основывались на мнении большинства экспертов.

Также исследователям удалось узнать даты кончины всех выпускников, рассчитать их риск смерти, а затем сопоставить эти данные с оценками их внешности. Но и это ещё не всё: в исследовании также учитывали такие переменные, как их успеваемость в школе, интеллект, заработок во взрослой жизни, семейное положение и психическое и физическое состояние в зрелом возрасте.

В конце исследования выяснилось, что у самых несимпатичных людей риск смерти составлял 16,8%. При этом у людей с обычной внешностью и у очень симпатичных людей существенной разницы в риске смерти не обнаружили.

Согласно эксперименту, у красивых по мнению большинства людей не было преимуществ в большей продолжительности жизни, но менее симпатичные люди с большей вероятностью умирали раньше симпатичных.

Причины такой разницы в риске учёные не определили, однако большую роль может играть как социальная стигматизация, так и плохие условия жизни. В будущем исследователи хотят подробнее изучить и этот вопрос.

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