Симпатичные люди живут дольше? К какому необычному выводу пришли учёные

Также исследователям удалось узнать даты кончины всех выпускников, рассчитать их риск смерти, а затем сопоставить эти данные с оценками их внешности. Но и это ещё не всё: в исследовании также учитывали такие переменные, как их успеваемость в школе, интеллект, заработок во взрослой жизни, семейное положение и психическое и физическое состояние в зрелом возрасте.