Учёный предлагает сильно загрязнить планету для её охлаждения. Насколько это опасно?

Ранее Дэвид Кит хотел провести небольшой эксперимент, чтобы узнать, насколько его идея окажется рабочей, но столкнулся с рядом препятствий: многие жители несколько раз мешали ему проводить эти испытания и устраивали протесты против использования геоинженерии.

С экологом также согласны и другие учёные, однако автор проекта уверен, что польза окажется сильнее рисков: он убеждён, что опаснее этой идеи только отказ ей воспользоваться.

Из всех этих идей большие надежды и высокий риск вызывает именно стратосферная солнечная геоинженерия. Выбросить диоксид серы в атмосферу для охлаждения планеты достаточно быстро и дёшево, однако многих экологов беспокоят непредсказуемые последствия. Такой способ может нарушить естественные процессы, а после возврата диоксида серы на землю нанести значительный ущерб кожи, глазам, носу и горлу людей. Остановить же такую программу может быть попросту сложно.

Так, инженеры разработали установки, которые собирают углекислый газ из атмосферы и «закапывают» его под землю, а учёных пытаются сделать облака ярче, чтобы большая часть радиации уходила обратно в космос.

Теперь же учёный предлагает сделать это намеренно, чтобы охладить всю планету и замедлить глобальное потепление. Звучит безумно, однако исследователи всё чаще стали присматриваться к подобным идеям, которые теперь относят к геоинженерии, из-за слишком интенсивной смены климата: рекордные температуры регистрируется уже 13 месяцев подряд, из-за чего также повышается уровень моря.

Когда Дэвид Кит учился в университете, случилось извержение вулкана, из-за чего 17 миллионов тонн диоксида серы распространилось по стратосфере, тем самым отразив часть солнечной энергии от Земли. Из-за этого в следующем году в Северном полушарии планеты средняя температура уменьшилась на один градус.

А как считаете вы: стоит ли воспользоваться идеей Дэвида Кита или лучше не рисковать?