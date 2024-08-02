Учёный предлагает сильно загрязнить планету для её охлаждения. Насколько это опасно?

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Когда Дэвид Кит учился в университете, случилось извержение вулкана, из-за чего 17 миллионов тонн диоксида серы распространилось по стратосфере, тем самым отразив часть солнечной энергии от Земли. Из-за этого в следующем году в Северном полушарии планеты средняя температура уменьшилась на один градус.
Теперь же учёный предлагает сделать это намеренно, чтобы охладить всю планету и замедлить глобальное потепление. Звучит безумно, однако исследователи всё чаще стали присматриваться к подобным идеям, которые теперь относят к геоинженерии, из-за слишком интенсивной смены климата: рекордные температуры регистрируется уже 13 месяцев подряд, из-за чего также повышается уровень моря.
Так, инженеры разработали установки, которые собирают углекислый газ из атмосферы и «закапывают» его под землю, а учёных пытаются сделать облака ярче, чтобы большая часть радиации уходила обратно в космос.
Из всех этих идей большие надежды и высокий риск вызывает именно стратосферная солнечная геоинженерия. Выбросить диоксид серы в атмосферу для охлаждения планеты достаточно быстро и дёшево, однако многих экологов беспокоят непредсказуемые последствия. Такой способ может нарушить естественные процессы, а после возврата диоксида серы на землю нанести значительный ущерб кожи, глазам, носу и горлу людей. Остановить же такую программу может быть попросту сложно.
«Вся идея распыления серных соединений для отражения солнечного света является высокомерной и упрощённой. Существуют непреднамеренные последствия таких мощных технологий, и мы понятия не имеем, какими они будут», — отметил канадский эколог Дэвид Судзуки.
С экологом также согласны и другие учёные, однако автор проекта уверен, что польза окажется сильнее рисков: он убеждён, что опаснее этой идеи только отказ ей воспользоваться.
«Конечно, есть риски, и есть, конечно, неопределённости. Но есть действительно много доказательств того, что риски количественно малы по сравнению с выгодами, а неопределённости просто не так уж велики», — добавил автор идеи.
Ранее Дэвид Кит хотел провести небольшой эксперимент, чтобы узнать, насколько его идея окажется рабочей, но столкнулся с рядом препятствий: многие жители несколько раз мешали ему проводить эти испытания и устраивали протесты против использования геоинженерии.