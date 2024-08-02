Как умерла «кричащая женщина»? Учёные попытались раскрыть секрет смерти одной мумии

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В 1935 году археологи обнаружили мумию, которая умерла с открытым ртом: вероятно, она кричала. Находке насчитывается 3,5 тысяч лет: мумия лежала в гробу под могилой архитектора Сенмута, погибшего в 1464 году до нашей эры. Однако исследователи отметили, что тело принадлежит женщине в чёрном парике и с двумя кольцами в виде скарабея из золота и серебра.
Учёные решили воспользоваться современными методами и подробнее узнать о жизни и смерти найденной женщины. Так, сама женщина умерла лёжа на спине, её руки лежали на пахе, а рот остался в открытом положении, будто та кричала. Её рост составляет 154 сантиметра, а при жизни она страдала лёгкой формой артрита позвоночника. Женщина умерла, когда ей было примерно 48 лет.
После смерти её забальзамировали можжевельником и ладаном: эти материалы в то время были достаточно дорогими и их приходилось везти из далёких стран в Египет. Из-за тщательно способа бальзамирования учёные исключают тот факт, что погибшей просто забыли закрыть рот.
«Кричащее выражение лица мумии в этом исследовании можно интерпретировать как трупные спазмы, подразумевая, что женщина умерла, крича от агонии или боли», — предположил доктор Сахар Салим.
При этом определить точную причину смерти всё же не удалось: у женщины сохранились мозг, печень, сердце, диафрагма, лёгкие, селезёнка, почки и кишечник. Это тоже удивило учёных, поскольку в те времена все внутренние органы, кроме сердца, извлекались из тел при мумификации.