Как умерла «кричащая женщина»? Учёные попытались раскрыть секрет смерти одной мумии

В 1935 году археологи обнаружили мумию, которая умерла с открытым ртом: вероятно, она кричала. Находке насчитывается 3,5 тысяч лет: мумия лежала в гробу под могилой архитектора Сенмута, погибшего в 1464 году до нашей эры. Однако исследователи отметили, что тело принадлежит женщине в чёрном парике и с двумя кольцами в виде скарабея из золота и серебра.