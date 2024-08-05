Как у Луны образовалась тонкая атмосфера? Секрет спутника Земли раскрыли учёные

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Несмотря на то, что Луна представляет собой большой кусок камня без кислорода, она всё равно имеет свою тонкую атмосферу. Исследователи долгое время не могли выяснить, как она появилась, однако теперь у них есть ответ на этот вопрос.
Ряд учёных предполагает, что лунная атмосфера сохраняется миллиарды лет благодаря так называемому явлению испарения при ударе. Этот процесс происходит при ударах метеоритов о лунный грунт, материалы которого испаряются и поднимаются вверх, либо улетая в космос, либо сохраняясь на поверхности Луны, обновляя её тончайшую атмосферу.
По мнению учёных, такой процесс «выветривания» происходит на спутнике Земли уже 4,5 миллиарда лет. В конце концов лунная атмосфера достигла устойчивого состояния, поскольку неоднократно подвергалась небольшим ударам.
Дать ответ на этот вопрос смогли исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Чикаго. Они проанализировали образцы грунта, который привезли с Луны около 50 лет назад в рамках миссии «Аполлон».
Напомним, что это не первое открытие за последнее время, которое сделали учёные. Так, на спутнике Земли нашли пещеру, в которой можно будет безопасно разместить космическую базу. Кроме того, на Луне может находиться вода — её в себе содержит необычный лунный минерал, образцы которого этим летом доставили на Землю для анализа.