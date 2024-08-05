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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Как у Луны образовалась тонкая атмосфера? Секрет спутника Земли раскрыли учёные

Как у Луны образовалась тонкая атмосфера? Секрет спутника Земли раскрыли учёные

5 августа 2024, 07:04
Фото: freepik
Учёным удалось раскрыть секрет образования тонкой атмосферы Луны. Данные исследования опубликовали на сайте Space.

Несмотря на то, что Луна представляет собой большой кусок камня без кислорода, она всё равно имеет свою тонкую атмосферу. Исследователи долгое время не могли выяснить, как она появилась, однако теперь у них есть ответ на этот вопрос.

Ряд учёных предполагает, что лунная атмосфера сохраняется миллиарды лет благодаря так называемому явлению испарения при ударе. Этот процесс происходит при ударах метеоритов о лунный грунт, материалы которого испаряются и поднимаются вверх, либо улетая в космос, либо сохраняясь на поверхности Луны, обновляя её тончайшую атмосферу.

По мнению учёных, такой процесс «выветривания» происходит на спутнике Земли уже 4,5 миллиарда лет. В конце концов лунная атмосфера достигла устойчивого состояния, поскольку неоднократно подвергалась небольшим ударам.

Дать ответ на этот вопрос смогли исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Чикаго. Они проанализировали образцы грунта, который привезли с Луны около 50 лет назад в рамках миссии «Аполлон».

Напомним, что это не первое открытие за последнее время, которое сделали учёные. Так, на спутнике Земли нашли пещеру, в которой можно будет безопасно разместить космическую базу. Кроме того, на Луне может находиться вода — её в себе содержит необычный лунный минерал, образцы которого этим летом доставили на Землю для анализа.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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