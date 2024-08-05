Как у Луны образовалась тонкая атмосфера? Секрет спутника Земли раскрыли учёные

Напомним, что это не первое открытие за последнее время, которое сделали учёные. Так, на спутнике Земли нашли пещеру, в которой можно будет безопасно разместить космическую базу. Кроме того, на Луне может находиться вода — её в себе содержит необычный лунный минерал, образцы которого этим летом доставили на Землю для анализа.