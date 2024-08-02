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Published Сегодня, 09:08

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Учёные предлагают заморозить тело человека после смерти за 18 миллионов рублей

Учёные предлагают заморозить тело человека после смерти за 18 миллионов рублей

2 августа 2024, 09:08
Фото: 1MI
Немецкая компания предлагает заморозить людей после их смерти, чтобы в будущем постараться оживить. Правда, получится ли это когда-нибудь, пока не известно. Подробности рассказали в Mail Online.

Немецкая компания предлагает заморозить своих клиентов после смерти, чтобы, когда технологии станут достаточно развитыми, их можно было воскресить. Стоимость такой процедуры оценили в 170 тысяч фунтов стерлингов — это более 18,7 миллиона рублей. При этом компания предлагает спасти только мозг за 63 тысячи фунтов стерлингов — почти 7 миллионов рублей.

Удивительно, что таким предложением действительно пользуются: компания уже заморозила шесть человек и пять домашних животных. При этом своей очереди ждут ещё 650 человек.

В компании рассказали, как проводят процесс криогенной консервации: после смерти человека помещают в ледяную ванну, где делают ему массаж сердца и подают кислород, затем телесные жидкости заменяются криопротектором, а тело помещают в специальное хранилище с жидкостью, где температура опускается до -198°C. Когда же технологии позволят, умершего человека можно будет безопасно реанимировать и вылечить от любого заболевания. Тело может находиться в специальном контейнере сотни лет, утверждают в компании.

«Мы первая и на данный момент единственная крионическая компания, предлагающая криозащиту в полевых условиях. Это означает, что мы начинаем процесс криоконсервации сразу после того, как пациент официально признан мёртвым, используя наши переоборудованные машины скорой помощи, которые функционируют как мобильные операционные», — объяснил один из авторов проекта.
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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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