Учёные предлагают заморозить тело человека после смерти за 18 миллионов рублей

В компании рассказали, как проводят процесс криогенной консервации: после смерти человека помещают в ледяную ванну, где делают ему массаж сердца и подают кислород, затем телесные жидкости заменяются криопротектором, а тело помещают в специальное хранилище с жидкостью, где температура опускается до -198°C. Когда же технологии позволят, умершего человека можно будет безопасно реанимировать и вылечить от любого заболевания. Тело может находиться в специальном контейнере сотни лет, утверждают в компании.