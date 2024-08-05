Один из самых узнаваемых муралов в Белгороде быстро вернули после критики горожан

На минувшей неделе стало известно, что смайлик, размещённый на техническом этаже многоквартирного дома № 11 по улице Чапаева, который радовал многих белгородцев, убрали. Тогда в мэрии объяснили его исчезновение ремонтом МКД и обещали обязательно вернуть мурал на место.