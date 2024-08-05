Один из самых узнаваемых муралов в Белгороде быстро вернули после критики горожан

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
На минувшей неделе стало известно, что смайлик, размещённый на техническом этаже многоквартирного дома № 11 по улице Чапаева, который радовал многих белгородцев, убрали. Тогда в мэрии объяснили его исчезновение ремонтом МКД и обещали обязательно вернуть мурал на место.
Сегодня же, 5 августа, смайлик вновь появился. Соответствующую фотографию опубликовали в местном Telegram-канале. Почему мурал вернули так быстро, пока не понятно: сам капитальный ремонт закончат только в октябре.
Напомним, что смайлик появился на техническом этаже МКД ещё в июле 2019 года. Его нарисовала дизайн-студия «М207» по инициативе мэрии.