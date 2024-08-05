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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

МКД со смайликом

Один из самых узнаваемых муралов в Белгороде быстро вернули после критики горожан

5 августа 2024, 12:18
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
МКД со смайликом

Исчезнувший смайл вернули на фасад МКД в Белгороде

Спустя несколько дней смайлик вернули на фасад дома по улице Чапаева, 11. Пропажу стрит-арта белгородцы заметили на прошлой неделе.

На минувшей неделе стало известно, что смайлик, размещённый на техническом этаже многоквартирного дома № 11 по улице Чапаева, который радовал многих белгородцев, убрали. Тогда в мэрии объяснили его исчезновение ремонтом МКД и обещали обязательно вернуть мурал на место.

Сегодня же, 5 августа, смайлик вновь появился. Соответствующую фотографию опубликовали в местном Telegram-канале. Почему мурал вернули так быстро, пока не понятно: сам капитальный ремонт закончат только в октябре.

Напомним, что смайлик появился на техническом этаже МКД ещё в июле 2019 года. Его нарисовала дизайн-студия «М207» по инициативе мэрии.

МКД со смайликом после ремонтаМКД со смайликом после ремонта
МКД со смайликом после ремонта
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Смайлик на крыше дома в Белгороде — всё
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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Мкд#Смайлик
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