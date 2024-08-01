Почему пропал смайл с высотки в Белгороде? Ответ нашёлся у подъезда дома

Мурал с эмодзи, нарисованный на многоквартирном доме в центре Белгорода, исчез. Пропажу обнаружили 1 августа. В этот же день выяснили и причину произошедшего. Что случилось — читайте в материале Бел.Ру.

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