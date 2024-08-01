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Почему пропал смайл с высотки в Белгороде? Ответ нашёлся у подъезда дома

Почему пропал смайл с высотки в Белгороде? Ответ нашёлся у подъезда дома

1 августа 2024, 17:39
Фото: Артём Черненко / bel.ru
Мурал с эмодзи, нарисованный на многоквартирном доме в центре Белгорода, исчез. Пропажу обнаружили 1 августа. В этот же день выяснили и причину произошедшего. Что случилось — читайте в материале Бел.Ру.

В 2019 году на многоэтажке на левом берегу Вёзелки в Белгороде нарисовали мурал с улыбающимся эмодзи. Проект городской администрации реализовала команда дизайн-студии «М207», рассказывала экс-кандидат на пост главы мэрии Оксана Михайлик изданию «Фонарь».

1 августа изображение зарисовали, об этом рассказал автор Telegram-канала «Б-дский таксист». Причину не называли, но ближе к вечеру белгородцы выяснили, куда и почему смайл пропал.

Оказалось, в этом многоквартирном доме будут делать капитальный ремонт кровли и фасада. Ремонтные работы завершат до октября 2024 года. Но главное остаётся загадкой — никто не знает, вернётся ли легендарный смайл на место.

Напомним, что мост со смайлами через железнодорожный путь мэрия обещает восстановить, как было, после капитального ремонта. Для возвращения эмодзи привлекут художников.

Фото: Telegram-канал «Блэтгород»
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#Алёна Мальцева#Общество#Ремонт#Новости Белгорода#Художники#Смайл#Белгород#Фасад#Мурал#Дизайн-студия
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