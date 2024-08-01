Почему пропал смайл с высотки в Белгороде? Ответ нашёлся у подъезда дома

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
В 2019 году на многоэтажке на левом берегу Вёзелки в Белгороде нарисовали мурал с улыбающимся эмодзи. Проект городской администрации реализовала команда дизайн-студии «М207», рассказывала экс-кандидат на пост главы мэрии Оксана Михайлик изданию «Фонарь».
1 августа изображение зарисовали, об этом рассказал автор Telegram-канала «Б-дский таксист». Причину не называли, но ближе к вечеру белгородцы выяснили, куда и почему смайл пропал.
Оказалось, в этом многоквартирном доме будут делать капитальный ремонт кровли и фасада. Ремонтные работы завершат до октября 2024 года. Но главное остаётся загадкой — никто не знает, вернётся ли легендарный смайл на место.
Напомним, что мост со смайлами через железнодорожный путь мэрия обещает восстановить, как было, после капитального ремонта. Для возвращения эмодзи привлекут художников.