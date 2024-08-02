Вернут ли на место исчезнувший смайл на белгородской многоэтажке?

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Белгородцы расстроились, когда узнали, что с многоэтажного дома на Левобережье пропал, возможно, один из самых узнаваемых рисунков в городе. В мэрии ответили, ожидать ли возвращения улыбающегося смайла.
Как оказалось, сам дом сейчас капитально ремонтируют. Когда работы завершат, художники вернут смайл на стену технического этажа, заверили в мэрии. Как указано на паспорте работ, капремонт должен завершиться в октябре 2024 года.
Смайл появился на многоэтажке в 2019 году. Нарисовали его художники дизайн-студии «М207». Его пропажу заметили на этой неделе.
Напомним, что в Белгороде также есть мост со смайлами, который планируют отремонтировать.