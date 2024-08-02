bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Дом со смайлом в Белгороде

Вернут ли на место исчезнувший смайл на белгородской многоэтажке?

2 августа 2024, 06:32
Фото: m207.ru
Дом со смайлом в Белгороде

В мэрии Белгорода ответили, восстановят ли мурал со смайлом на МКД

Дом на Левобережье, на котором было изображение, капитально ремонтируют. В связи с этим мурал исчез. О его дальнейшей судьбе рассказали в мэрии.

Белгородцы расстроились, когда узнали, что с многоэтажного дома на Левобережье пропал, возможно, один из самых узнаваемых рисунков в городе. В мэрии ответили, ожидать ли возвращения улыбающегося смайла.

Как оказалось, сам дом сейчас капитально ремонтируют. Когда работы завершат, художники вернут смайл на стену технического этажа, заверили в мэрии. Как указано на паспорте работ, капремонт должен завершиться в октябре 2024 года.

Смайл появился на многоэтажке в 2019 году. Нарисовали его художники дизайн-студии «М207». Его пропажу заметили на этой неделе.

Напомним, что в Белгороде также есть мост со смайлами, который планируют отремонтировать.

Почему пропал смайл с высотки в Белгороде? Ответ нашёлся у подъезда дома
Узнать подробнее
Читайте также:
Стала известна стоимость ремонта моста со смайлами в БелгородеВсё же перекроют: в Белгороде ограничат движение на мосту со смайламиХудожник хотел впечатлить девушку: как появились смайлы на мосту в Белгороде?
#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Дом#Капремонт#Новости Белгорода#Смайл#Белгород#Мурал
Подпишитесь
«Олимпиада что ли?» Белгородцы не оценили дизайн праздничных флагов ко Дню города
Сегодня, 07:21
Белгородские аграрии трижды стали целью беспилотников ВСУ с утра
Сегодня, 10:08
Уволенная со скандалом из белгородского правительства Зубарева покинула пост в Курске
Сегодня, 07:07
«Многое умалчивается»: грайворонцы записали видеообращение к белгородским властям
Сегодня, 08:01
День города Белгорода — 2024: афиша мероприятий, будет ли салют
Сегодня, 06:00
«Трансюжстрой» дарит полмиллиона на покупку квартиры в ЖК «Луч»
Сегодня, 06:53