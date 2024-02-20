Художник хотел впечатлить девушку: как появились смайлы на мосту в Белгороде?

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В Белгороде идёт подготовка к капремонту моста со смайлами. Проектно-сметную документацию для проведения реконструкции разработали в прошлом году.
С момента строительства этот мост ни разу не ремонтировали. Сейчас объект находится в удручающем состоянии.
Впервые смайлы на мосту появились в 2013 году. Молодой художник решил сделать что-то хорошее для города, а ещё — произвести впечатление на девушку. Позже она стала его женой, рассказал мэр.
Когда краска выцвела, смайлы обновили другие молодые художники, в том числе из других городов. На мосту изображены десятки авторских улыбок.
Мэр поручил привлечь к работе над проектом молодёжь. Также он надеется, что в команду войдёт автор первых смайлов.
Известно, что на объекте отремонтируют бетонные конструкции, ограждения, покрытие и освещение.
Ранее стала известна сумма, которую направят на ремонт моста. На эти цели необходимо около 55 млн рублей. Реконструкция запланирована на 2024 год.