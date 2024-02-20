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Мост со смайлами

Художник хотел впечатлить девушку: как появились смайлы на мосту в Белгороде?

20 февраля 2024, 10:16
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Мост со смайлами

В Белгороде разработали проект реконструкции моста со смайлами

Мэр Валентин Демидов сообщил о подготовке к капремонту моста. Известно, что к работе над проектом привлекли молодёжь. Также градоначальник рассказал историю появления смайлов на мосту.

В Белгороде идёт подготовка к капремонту моста со смайлами. Проектно-сметную документацию для проведения реконструкции разработали в прошлом году.

С момента строительства этот мост ни разу не ремонтировали. Сейчас объект находится в удручающем состоянии.

Впервые смайлы на мосту появились в 2013 году. Молодой художник решил сделать что-то хорошее для города, а ещё — произвести впечатление на девушку. Позже она стала его женой, рассказал мэр.

Когда краска выцвела, смайлы обновили другие молодые художники, в том числе из других городов. На мосту изображены десятки авторских улыбок.

Мэр поручил привлечь к работе над проектом молодёжь. Также он надеется, что в команду войдёт автор первых смайлов.

Известно, что на объекте отремонтируют бетонные конструкции, ограждения, покрытие и освещение.

Ранее стала известна сумма, которую направят на ремонт моста. На эти цели необходимо около 55 млн рублей. Реконструкция запланирована на 2024 год.

Мост со смайламиМост со смайлами
Мост со смайламиМост со смайлами
Мост со смайламиМост со смайлами
Мост со смайлами
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Дождались: названа сумма, за которую отремонтируют мост со смайлами в Белгороде
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