Стала известна стоимость ремонта моста со смайлами в Белгороде

За 54 млн 240 тысяч рублей подрядчик должен будет отремонтировать и заменить ограждения, отчистить их от коррозии и покрасить, поменять асфальтобетонное покрытие, покрасить и очистить опорные части и главные балки. Также в ходе работ проведут ремонт лестниц, сделают спуски и пандусы в зонах с перепадами высот, покрытие, адаптированное для маломобильных граждан, и подъёмник.