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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Стала известна стоимость ремонта моста со смайлами в Белгороде

Стала известна стоимость ремонта моста со смайлами в Белгороде

5 июля 2024, 11:32
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
На сайте госзакупок появился контракт на ремонт моста со смайлами. Работы выполнят до 31 декабря. Подробности — в материале Бел.Ру.

На капитальный ремонт пешеходного моста со смайлами выделят 54 млн рублей. Такой контракт появился на сайте госзакупок 4 июля. Заказчик — УКС администрации Белгорода.

За 54 млн 240 тысяч рублей подрядчик должен будет отремонтировать и заменить ограждения, отчистить их от коррозии и покрасить, поменять асфальтобетонное покрытие, покрасить и очистить опорные части и главные балки. Также в ходе работ проведут ремонт лестниц, сделают спуски и пандусы в зонах с перепадами высот, покрытие, адаптированное для маломобильных граждан, и подъёмник.

С освещением у заказчика требование такое: «принципиальные решения концепции архитектурно-художественного освещения». На пешеходном транзите появятся ленточная подсветка и уличные фонари. Подсветят и конструкцию мостового сооружения прожекторами, спотами и ленточными светильниками.

Срок выполнения контракта — 31 декабря 2024 года.

Напомним, что в мэрии обещали сохранить изюминку пешеходного моста — смайлы.

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