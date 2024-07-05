Стала известна стоимость ремонта моста со смайлами в Белгороде

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
На капитальный ремонт пешеходного моста со смайлами выделят 54 млн рублей. Такой контракт появился на сайте госзакупок 4 июля. Заказчик — УКС администрации Белгорода.
За 54 млн 240 тысяч рублей подрядчик должен будет отремонтировать и заменить ограждения, отчистить их от коррозии и покрасить, поменять асфальтобетонное покрытие, покрасить и очистить опорные части и главные балки. Также в ходе работ проведут ремонт лестниц, сделают спуски и пандусы в зонах с перепадами высот, покрытие, адаптированное для маломобильных граждан, и подъёмник.
С освещением у заказчика требование такое: «принципиальные решения концепции архитектурно-художественного освещения». На пешеходном транзите появятся ленточная подсветка и уличные фонари. Подсветят и конструкцию мостового сооружения прожекторами, спотами и ленточными светильниками.
Срок выполнения контракта — 31 декабря 2024 года.
Напомним, что в мэрии обещали сохранить изюминку пешеходного моста — смайлы.