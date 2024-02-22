Всё же перекроют: в Белгороде ограничат движение на мосту со смайлами

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Жительница Белгорода поинтересовалась у мэра Валентина Демидова, будет ли закрыт мост со смайлами в районе рынка «Салют» на время ремонта. Градоначальник ответил утвердительно.
На время ремонта будем вынуждены мост закрыть, но об этом всех жителей предупредим. Отремонтировать его постараемся максимально быстро.
Валентин Демидов
Капитально отремонтировать мост со смайлами решили ещё в 2022 году. Тогда планировалось провести работы, не перекрывая движение. По предварительным оценкам, на капремонт потратят около 56 млн рублей, из них 12 млн рублей выделят на оформление художественной подсветкой.
Ремонт планируется провести уже в этом году.