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Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Пешеходный мост со смайлами в Белгороде

Всё же перекроют: в Белгороде ограничат движение на мосту со смайлами

22 февраля 2024, 07:14
Фото: администрация Белгорода
Пешеходный мост со смайлами в Белгороде

На время ремонта моста со смайлами в Белгороде ограничат движение

Белгородцы поинтересовались, планируется ли перекрывать мост со смайлами на рынке «Салют» на время его реконструкции. Ответ градоначальник дал в ходе вечернего прямого эфира.

Жительница Белгорода поинтересовалась у мэра Валентина Демидова, будет ли закрыт мост со смайлами в районе рынка «Салют» на время ремонта. Градоначальник ответил утвердительно.

На время ремонта будем вынуждены мост закрыть, но об этом всех жителей предупредим. Отремонтировать его постараемся максимально быстро.
Валентин Демидов

Капитально отремонтировать мост со смайлами решили ещё в 2022 году. Тогда планировалось провести работы, не перекрывая движение. По предварительным оценкам, на капремонт потратят около 56 млн рублей, из них 12 млн рублей выделят на оформление художественной подсветкой.

Ремонт планируется провести уже в этом году.

Дождались: названа сумма, за которую отремонтируют мост со смайлами в Белгороде
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#Город#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Перекрыто движение#Валентин Демидов#Александра Склярова#Мост со смайлами
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