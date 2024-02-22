Всё же перекроют: в Белгороде ограничат движение на мосту со смайлами

Капитально отремонтировать мост со смайлами решили ещё в 2022 году. Тогда планировалось провести работы, не перекрывая движение. По предварительным оценкам, на капремонт потратят около 56 млн рублей, из них 12 млн рублей выделят на оформление художественной подсветкой.