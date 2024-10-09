Смайлик на крыше дома в Белгороде — всё

Мурал, изображающий смайлик, был нарисован на одном из домов Белгорода в 2019 году. Автор Telegram-канала «Б-дский таксист» заметил, что смайлик исчез. Появится ли на его месте другой мурал?