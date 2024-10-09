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Posted 9 октября, 10:19

Published 9 октября, 10:19

Modified 9 октября, 10:19

Updated 9 октября, 10:19

Ремонтные работы пешеходного моста

Галерея улыбок с подсветкой: как после ремонта изменится мост со смайлами в Белгороде

9 октября 2024, 10:19
Фото: страница Валентина Демидова
Ремонтные работы пешеходного моста

В Белгороде рассказали о ремонте моста со смайлами

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Новости Белгорода
Специалисты приступили к демонтажным работам на пешеходном мосту со смайликами на рынке «Салют» в Белгороде. О дате завершения работ сообщил мэр Валентин Демидов.

На пешеходном мосту со смайликами в Белгороде завершились подготовительные работы. Сейчас рабочие ведут демонтаж конструкций: уже разобран лестничный марш, убраны опоры освещения. Специалисты также приступили к очищению поверхности конструкций.

Во время работ на мосту усилят опоры и пролётные строения моста, выполнят антикоррозийную защиту, покрасят элементы и уложат новое покрытие. Выполнить все работы планируется до конца 2024 года.

Кроме того, на месте обновят «галерею улыбок» — их подчеркнут архитектурно-художественной подсветкой.

Ремонтные работы пешеходного мостаРемонтные работы пешеходного моста
Ремонтные работы пешеходного мостаРемонтные работы пешеходного моста
Ремонтные работы пешеходного мостаРемонтные работы пешеходного моста
Ремонтные работы пешеходного мостаРемонтные работы пешеходного моста
Ремонтные работы пешеходного мостаРемонтные работы пешеходного моста
Ремонтные работы пешеходного моста. Фото: страница Валентина Демидова

Мост из-за ремонтных работ перекрыли с 6 сентября. Открыть его планируется уже в ноябре.

Ремонтируют мост впервые после его возведения — на эти нужды выделили 53,8 миллиона рублей. Множество жалоб на его состояние стало поступать ещё в прошлом году.

Мост со смайлами в Белгороде на время перекроют
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