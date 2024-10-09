Галерея улыбок с подсветкой: как после ремонта изменится мост со смайлами в Белгороде

Posted 9 октября, 10:19
Published 9 октября, 10:19
Modified 9 октября, 10:19
Updated 9 октября, 10:19
На пешеходном мосту со смайликами в Белгороде завершились подготовительные работы. Сейчас рабочие ведут демонтаж конструкций: уже разобран лестничный марш, убраны опоры освещения. Специалисты также приступили к очищению поверхности конструкций.
Во время работ на мосту усилят опоры и пролётные строения моста, выполнят антикоррозийную защиту, покрасят элементы и уложат новое покрытие. Выполнить все работы планируется до конца 2024 года.
Кроме того, на месте обновят «галерею улыбок» — их подчеркнут архитектурно-художественной подсветкой.
Мост из-за ремонтных работ перекрыли с 6 сентября. Открыть его планируется уже в ноябре.
Ремонтируют мост впервые после его возведения — на эти нужды выделили 53,8 миллиона рублей. Множество жалоб на его состояние стало поступать ещё в прошлом году.