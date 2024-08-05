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Луна продолжает удивлять: тайконавты нашли на спутнике Земли природный графен

Луна продолжает удивлять: тайконавты нашли на спутнике Земли природный графен

5 августа 2024, 09:16
Фото: freepik
Китайские космонавты привезли на Землю образцы лунного материала, в котором оказался графен. Добыть подобное вещество на Земле удаётся только искусственно. Подробности сообщили на сайте 4pda.

Четыре года назад тайконавты собрали образцы лунного грунта и привезли их на Землю для дальнейшего исследования. В образце удалось обнаружить графен, который представляет из себя двумерные листы углерода с уникальнейшими свойствами. Добыть его где-либо на Земле невозможно — его изготавливают в лабораторных условиях. Именно поэтому находка оказалась необычной и значимой.

Вещество смогло образоваться на спутнике Земли под воздействием высоких температур: например, от солнечного ветра. Его появлению также поспособствовали железосодержащие минералы.

Количество доставленного на Землю графена крайне мало, поэтому как-то использовать его не получится. Но образец поможет учёным улучшить методы его синтеза, чтобы упростить и удешевить его разработку в будущем.

Напомним, что ранее учёные также доставили с Луны минерал, который содержит в себе воду. Его уже начали изучать.

Образец графенаОбразец графена
Образец графена
Фото: 4pda
На Луне есть вода? Необычное открытие сделали тайконавты
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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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