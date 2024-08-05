Луна продолжает удивлять: тайконавты нашли на спутнике Земли природный графен

Четыре года назад тайконавты собрали образцы лунного грунта и привезли их на Землю для дальнейшего исследования. В образце удалось обнаружить графен, который представляет из себя двумерные листы углерода с уникальнейшими свойствами. Добыть его где-либо на Земле невозможно — его изготавливают в лабораторных условиях. Именно поэтому находка оказалась необычной и значимой.