Луна продолжает удивлять: тайконавты нашли на спутнике Земли природный графен

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Четыре года назад тайконавты собрали образцы лунного грунта и привезли их на Землю для дальнейшего исследования. В образце удалось обнаружить графен, который представляет из себя двумерные листы углерода с уникальнейшими свойствами. Добыть его где-либо на Земле невозможно — его изготавливают в лабораторных условиях. Именно поэтому находка оказалась необычной и значимой.
Вещество смогло образоваться на спутнике Земли под воздействием высоких температур: например, от солнечного ветра. Его появлению также поспособствовали железосодержащие минералы.
Количество доставленного на Землю графена крайне мало, поэтому как-то использовать его не получится. Но образец поможет учёным улучшить методы его синтеза, чтобы упростить и удешевить его разработку в будущем.
Напомним, что ранее учёные также доставили с Луны минерал, который содержит в себе воду. Его уже начали изучать.