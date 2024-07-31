На Луне обнаружили глубокую пещеру, которая может стать домом для людей

Эта система может стать важным укрытием для будущих астронавтов, так как она расположена в месте, известном как Море спокойствия. Однако местность без доступа к воде и не подходит для базирования. Сама же яма в этом районе ведёт к пещере шириной около 100 метров и глубиной до 170 метров — это самый глубокий кратер на Луне.