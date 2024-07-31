На Луне обнаружили глубокую пещеру, которая может стать домом для людей

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Спустя почти 55 лет после первой высадки на Луну с помощью Аполлона-11, учёные обнаружили признаки большой пещерной системы рядом с местом приземления. С помощью радиолокационных снимков от NASA учёные выявили, что большие ямы на Луне могут быть входами в подземные пещеры и туннели.
Эта система может стать важным укрытием для будущих астронавтов, так как она расположена в месте, известном как Море спокойствия. Однако местность без доступа к воде и не подходит для базирования. Сама же яма в этом районе ведёт к пещере шириной около 100 метров и глубиной до 170 метров — это самый глубокий кратер на Луне.
Обнаруженные пещеры могут обеспечить защиту от космических лучей и стабильную температуру, так как на поверхности луны температура сильно колеблется. Подземные пещеры помогут регулировать тепло и защитят от небольших астероидов, что делает их идеальными для будущих лунных баз.