bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Пещера на Луне

На Луне обнаружили глубокую пещеру, которая может стать домом для людей

31 июля 2024, 09:12
Фото: NASA
Пещера на Луне
Астронавты нашли на Луне глубокую пещеру, которая могла бы поместить в себе космическую базу. Она уберегла бы от переменчивой температуры и астероидов, периодически врезающихся в спутник Земли. Подробности сообщили на сайте NASA.

Спустя почти 55 лет после первой высадки на Луну с помощью Аполлона-11, учёные обнаружили признаки большой пещерной системы рядом с местом приземления. С помощью радиолокационных снимков от NASA учёные выявили, что большие ямы на Луне могут быть входами в подземные пещеры и туннели.

Эта система может стать важным укрытием для будущих астронавтов, так как она расположена в месте, известном как Море спокойствия. Однако местность без доступа к воде и не подходит для базирования. Сама же яма в этом районе ведёт к пещере шириной около 100 метров и глубиной до 170 метров — это самый глубокий кратер на Луне.

Обнаруженные пещеры могут обеспечить защиту от космических лучей и стабильную температуру, так как на поверхности луны температура сильно колеблется. Подземные пещеры помогут регулировать тепло и защитят от небольших астероидов, что делает их идеальными для будущих лунных баз.

На Луне есть вода? Необычное открытие сделали тайконавты
Узнать подробнее
Читайте также:
Криптовалюта и рок-музыка: что хранит в себе космическая библиотека на Луне?На Луне начнут перерабатывать отходы. Как это поможет экологии на Земле?Астрономы рассказали про существование объекта, названного «второй Луной» Земли
#Александра Склярова#Наука#КЦ
Подпишитесь
Полиция отреагировала на видео со стрельбой на площади в Белгородской области
Сегодня, 07:04
Чиновники ответили на просьбы белгородцев выдать сертификаты на жильё, как херсонцам
Сегодня, 08:34
Бардак и безобразие: Гладков раскритиковал подготовку Белгорода ко Дню города
Сегодня, 09:16
Домики на деревьях, дартс: на что потратят ещё миллиард на набережной в Белгороде?
Сегодня, 08:08
«Наконец-то догадались»: вход в парк аттракционов Белгорода сделали бесплатным на год
Сегодня, 08:56
Беспилотники долетели до Старооскольского горокруга, есть разрушения
Сегодня, 09:01