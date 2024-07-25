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На Луне есть вода? Необычное открытие сделали тайконавты

На Луне есть вода? Необычное открытие сделали тайконавты

25 июля 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney
Тайконавты обнаружили на Луне новый минерал, который содержит в себе воду. Ранее считалось, что на спутнике Земли нет воды ни в каком виде, теперь же эти данные под угрозой. Подробности сообщили на сайте South China Morning Post.

Образцы Луны, которые доставили на Землю около 50 лет назад, не содержали в себе воду, поэтому долгое время считалось, что на спутнике нашей планеты её вовсе нет. Однако в последние годы появились улучшенные инструменты дистанционного зондирования, которые позволяют более тщательно исследовать Луну.

Так, исследование показало, что рядом с лунной поверхностью обнаружились признаки кислорода и водорода. В 2020 году китайские станции доставили на Землю образцы грунта с видимой стороны Луны, а этим летом — с её обратной стороны.

Подробно исследовать в настоящее время удалось только образцы, привезённые четыре года назад: среди них оказался минерал, который ранее нигде не встречался. Находка полностью прозрачна, поэтому выглядит как плоский кристалл. Проведённые анализы показали, что внутри находится 41% молекул воды по массе.

Достать этот минерал удалось из более высоких широт — российские и американские космонавты там не проводили свои исследования. Название находке пока не придумали, поэтому называют её «неизвестный лунный минерал».

Утверждать, есть ли вода на Луне, пока рано, однако учёные уверены, что она там скорее есть, чем нет. Более точный ответ дадут после исследования образцов 2024 года.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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