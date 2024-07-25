На Луне есть вода? Необычное открытие сделали тайконавты

Образцы Луны, которые доставили на Землю около 50 лет назад, не содержали в себе воду, поэтому долгое время считалось, что на спутнике нашей планеты её вовсе нет. Однако в последние годы появились улучшенные инструменты дистанционного зондирования, которые позволяют более тщательно исследовать Луну.