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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Криптовалюта и рок-музыка: что хранит в себе космическая библиотека на Луне?

Криптовалюта и рок-музыка: что хранит в себе космическая библиотека на Луне?

23 июля 2024, 13:07
Фото: Изображение Midjourney
С февраля текущего года на Луне появилась собственная библиотека под названием «Архив галактического наследия». Осуществление задумки стало возможным благодаря фонду Arch Foundation. Так что же хранится на Луне? Читайте в нашем материале.

Что же из представляет из себя так называемая лунная библиотека? Специалисты выгравировали архив на никелевых листах настолько мелким почерком, что прочесть его можно только с помощью микроскопа.

Всего на поверхность спутника Земли отправили 30 миллионов страниц различных текстов:

  • Из литературы на Луне оказались как детские сказки вроде «Гарри Поттера», так и тёмные фэнтези-саги вроде «Властелина колец» и «Дюны»;
  • Не обошлось и без «Википедии»: из неё взяли базу данных, которая успела там сформироваться вплоть до 2022 года;
  • На Луну отправили и 25 тыс. знаменитых исполнителей и мелодий рок-музыки;
  • Пещерные рисунки, датированные 45 тыс. лет назад, тоже решили сохранить на Луне;
  • Секреты фокусника из архива Дэвида Копперфильда решили оставить на память для потомков;
  • Различные религиозные тексты, культурные и языковые знания тоже теперь хранятся на Луне;
  • Но самое удивительное то, что на Луне теперь можно найти и криптовалюту: туда попали Dogecoin, Bitcoin и Ethereum.

Участники проекта надеются, что эта библиотека станет первой из множества подобных.

«Теперь мы можем впервые в истории сказать, что цивилизация не будет потеряна», — отметили в фонде.
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#Александра Склярова#Наука#Луна#Библиотека
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