Криптовалюта и рок-музыка: что хранит в себе космическая библиотека на Луне?

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Что же из представляет из себя так называемая лунная библиотека? Специалисты выгравировали архив на никелевых листах настолько мелким почерком, что прочесть его можно только с помощью микроскопа.
Всего на поверхность спутника Земли отправили 30 миллионов страниц различных текстов:
Участники проекта надеются, что эта библиотека станет первой из множества подобных.
«Теперь мы можем впервые в истории сказать, что цивилизация не будет потеряна», — отметили в фонде.