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Published Сегодня, 08:35

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Биорепозиторий на Луне может помочь сохранить большинство видов земных животных

Биорепозиторий на Луне может помочь сохранить большинство видов земных животных

2 августа 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney
Илон Маск и иже с ним хотят отправить на Луну или Марс людей, чтобы колонизировать эти недружественные на первый взгляд космические тела. Но есть и те, кто выступил за перемещение на Луну животных, чтобы сохранить эти виды на случай климатической катастрофы, сообщили в Mail Online.

Учёные планируют разместить на спутнике Земли биорепозиторий, который позволит сохранить различные виды животных: млекопитающих, рептилий, птиц и земноводных. По их задумке, если на Земле случится катастрофа, которая истребит эти виды, их клетки можно будет клонировать для создания новой жизни на любой другой планете, либо снова на Земле.

С такой идеей выступили американские исследователи. Предполагается, что на Луне будут храниться криоконсервированные клетки животных и, при возможности, туда же можно поместить замороженные семена растений. Какие именно виды могли бы попасть в это хранилище, неизвестно, но авторы проекта утверждают, что в первую очередь поместили бы туда наиболее уязвимых к исчезновению, а затем нацелились бы на помещение большинства видов.

При этом стоимость такого проекта они не рассчитывали, но предполагают, что строительство обойдётся в пять раз дороже, чем на Земле, а дальнейшее обслуживание хранилища, вероятно, будет дешевле. Преимущество Луны в том, что там достаточно холодно (до -246°C) для хранения клеток и семян, поэтому и электричество на спутнике не понадобится.

Учёные уже криоконсервировали образцы плавников рифовой рыбы. Затем они пройдут испытания на радиационное воздействие схожее с тем, который есть на Луне, разработают упаковку и отправят биологический материал на МКС. Если клетки удачно переживут условия космоса, то создание хранилища на Луне действительно имеет смысл.

В каком состоянии находятся вещи, оставленные человеком на Луне?
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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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