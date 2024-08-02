Биорепозиторий на Луне может помочь сохранить большинство видов земных животных

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Учёные планируют разместить на спутнике Земли биорепозиторий, который позволит сохранить различные виды животных: млекопитающих, рептилий, птиц и земноводных. По их задумке, если на Земле случится катастрофа, которая истребит эти виды, их клетки можно будет клонировать для создания новой жизни на любой другой планете, либо снова на Земле.
С такой идеей выступили американские исследователи. Предполагается, что на Луне будут храниться криоконсервированные клетки животных и, при возможности, туда же можно поместить замороженные семена растений. Какие именно виды могли бы попасть в это хранилище, неизвестно, но авторы проекта утверждают, что в первую очередь поместили бы туда наиболее уязвимых к исчезновению, а затем нацелились бы на помещение большинства видов.
При этом стоимость такого проекта они не рассчитывали, но предполагают, что строительство обойдётся в пять раз дороже, чем на Земле, а дальнейшее обслуживание хранилища, вероятно, будет дешевле. Преимущество Луны в том, что там достаточно холодно (до -246°C) для хранения клеток и семян, поэтому и электричество на спутнике не понадобится.
Учёные уже криоконсервировали образцы плавников рифовой рыбы. Затем они пройдут испытания на радиационное воздействие схожее с тем, который есть на Луне, разработают упаковку и отправят биологический материал на МКС. Если клетки удачно переживут условия космоса, то создание хранилища на Луне действительно имеет смысл.