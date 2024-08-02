Биорепозиторий на Луне может помочь сохранить большинство видов земных животных

С такой идеей выступили американские исследователи. Предполагается, что на Луне будут храниться криоконсервированные клетки животных и, при возможности, туда же можно поместить замороженные семена растений. Какие именно виды могли бы попасть в это хранилище, неизвестно, но авторы проекта утверждают, что в первую очередь поместили бы туда наиболее уязвимых к исчезновению, а затем нацелились бы на помещение большинства видов.