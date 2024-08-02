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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

В каком состоянии находятся вещи, оставленные человеком на Луне?

В каком состоянии находятся вещи, оставленные человеком на Луне?

2 августа 2024, 07:25
Фото: freepik
Когда человек ступил на спутник Земли, он оставил на нём несколько флагов. Но как они выглядят сейчас? Узнать об их состоянии удалось с помощью телескопа LRO от NASA.

Согласно известным данным, аппарат может фиксировать тени от флагов, по которым можно понять общее их состояние. Так, флаги 16-й и 17-й миссий до сих пор стоят на своих местах, а флаг 11-й мисси упал при старте. На Луне стоят ещё два флага, однако об их состоянии не удалось узнать из-за нечёткости изображения.

Кроме флагов, на Луне остаются и другие предметы: например, мешки с мусором. Их смогут утилизировать только после возвращения человека на спутник. Там также лежит семейная фотография астронавта Чарльза Дьюика, которая выцвела за более чем 50 лет на Луне.

Получается, что большинство вещей, оставленных на спутнике Земли сохранялись в хорошем состоянии

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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