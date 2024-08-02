В каком состоянии находятся вещи, оставленные человеком на Луне?

Согласно известным данным, аппарат может фиксировать тени от флагов, по которым можно понять общее их состояние. Так, флаги 16-й и 17-й миссий до сих пор стоят на своих местах, а флаг 11-й мисси упал при старте. На Луне стоят ещё два флага, однако об их состоянии не удалось узнать из-за нечёткости изображения.