bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Выездной менеджер: 20 км в сутки — не предел

Выездной менеджер: 20 км в сутки — не предел

4 августа 2024, 05:04
Фото: Изображение Midjourney
Кто работает в банковском выездном сервисе? 55% сотрудников — женщины, средний возраст — от 18 до 33 лет. В городах-миллионниках они ежедневно успевают посетить до 15 клиентов, преодолевая до 20 км. Об на пресс-конференции рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков

Выездной сервис значительно расширил для населения доступность финансовых продуктов и услуг. Сегодня это не только доставка продуктов банка, но и возможность получить полноценную консультацию, сравнимую с обслуживанием в банковском офисе.

74% работающих в выездном сервисе — молодые люди до 33 лет, из которых 46% в возрасте до 25 лет. Каждому пятому сотруднику — от 34 до 41 года, 8% старше 42 лет. Работа для специалистов сервиса становится основной деятельностью, лишь 3% сотрудников совмещают ее с учебой.

Средний возраст клиента, который использует выездной банковский сервис — 37 лет. Самым юным заказчикам банковских продуктов и услуг — 14 лет.

Ежемесячно ВТБ получает и отрабатывает более 100 тыс. заявок на услуги выездного сервиса. Чаще всего клиенты заказывают доставку дебетовых карт (38%) и перевод заработной платы (14%). Каждый десятый клиент оформляет накопительные счета и депозиты, 8% — кредитные карты, 8% — обращаются за помощью по подключению программы лояльности. Кроме того, выездные менеджеры помогают оформить платежные стикеры, настроить программу лояльности и цифровые сервисы и проконсультировать по другим вопросам.

Аналитики посчитали, что жители ЦФО чаще предпочитают отечественные автомобили
Узнать подробнее
Читайте также:
Аналитики: решение ЦБ станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктамАналитики фондового рынка обновили ТОП-10 российских акцийАналитики узнали, какие квартиры продаются быстрее
#Алёна Мальцева#Услуги#ВТБ#Клиенты#Депозиты#Менеджеры#Программа лояльности#Кредитные карты#Цифровые сервисы
Подпишитесь
Уже шестеро за день: ещё два человека ранены при обстреле Шебекино
Вчера, 17:42
«Медленный Белгород», увольнение директоров школ: что случилось за неделю в регионе
Вчера, 16:15
Детям понравится: в Белгороде протестировали светодинамический фонтан
Вчера, 17:26
ВСУ уничтожают дома, гаражи и машины белгородцев с помощью беспилотников
Вчера, 16:23
Режим работы магазинов и ТЦ в Белгороде снова изменится
Вчера, 07:09
В Шебекино после прямого попадания снаряда загорелся дом
Вчера, 16:52