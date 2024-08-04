Выездной менеджер: 20 км в сутки — не предел

74% работающих в выездном сервисе — молодые люди до 33 лет, из которых 46% в возрасте до 25 лет. Каждому пятому сотруднику — от 34 до 41 года, 8% старше 42 лет. Работа для специалистов сервиса становится основной деятельностью, лишь 3% сотрудников совмещают ее с учебой.