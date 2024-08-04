Выездной менеджер: 20 км в сутки — не предел

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Выездной сервис значительно расширил для населения доступность финансовых продуктов и услуг. Сегодня это не только доставка продуктов банка, но и возможность получить полноценную консультацию, сравнимую с обслуживанием в банковском офисе.
74% работающих в выездном сервисе — молодые люди до 33 лет, из которых 46% в возрасте до 25 лет. Каждому пятому сотруднику — от 34 до 41 года, 8% старше 42 лет. Работа для специалистов сервиса становится основной деятельностью, лишь 3% сотрудников совмещают ее с учебой.
Средний возраст клиента, который использует выездной банковский сервис — 37 лет. Самым юным заказчикам банковских продуктов и услуг — 14 лет.
Ежемесячно ВТБ получает и отрабатывает более 100 тыс. заявок на услуги выездного сервиса. Чаще всего клиенты заказывают доставку дебетовых карт (38%) и перевод заработной платы (14%). Каждый десятый клиент оформляет накопительные счета и депозиты, 8% — кредитные карты, 8% — обращаются за помощью по подключению программы лояльности. Кроме того, выездные менеджеры помогают оформить платежные стикеры, настроить программу лояльности и цифровые сервисы и проконсультировать по другим вопросам.