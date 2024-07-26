bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Аналитики: решение ЦБ станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам

Аналитики: решение ЦБ станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам

26 июля 2024, 13:47
Фото: Изображение Midjourney
Объем рынка сбережений продолжит стабильно расти под влиянием денежно-кредитной политики Центробанка и по-прежнему высоких ставок, которые банки будут предлагать вкладчикам.

Комментарий старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера:

На текущем уровне 16% ключевая ставка ЦБ держалась с декабря прошлого года. На очередном заседании 26 июля регулятор впервые за восемь месяцев повысил ее до 18%, это связано как с текущими темпами роста инфляции, так и с поддержкой курса рубля.

Это станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам. Экстра-доходность по вкладам и накопительным счетам обеспечивает рекордные темпы роста рынка сбережений. По нашей оценке, рыночные рублевые пассивы в первом полугодии увеличились на 12%.

С момента ужесточения монетарной политики Центробанком с середины прошлого года суммарный чистый приток на срочные рублевые депозиты по банковскому сектору достиг 9,4 трлн рублей. Текущий уровень ставок по рублевым сберегательным инструментам сохранится в ближайшее время, что обеспечит стабильный рост рынка пассивов до конца года. Сейчас ключевые игроки рынка внимательно анализируют ситуацию и, скорее всего, будут принимать решение об изменении доходности в начале следующей недели. ВТБ, Почта Банк и ряд других банков уже повысили ставки по сберегательным продуктам в рублях.

ВТБ предлагает до 18,5% годовых по ВТБ-вкладу
Узнать подробнее
Читайте также:
ВТБ предлагает до 18,5% годовых по ВТБ-вкладуБолее трети офисов ВТБ будут работать по субботамАналитика ВТБ: вкладчики фиксируют «экстра-доходность»
#Кристина Семенчук#Инфляция#Центробанк#ВТБ#Банки#Белгород#Аналитики#Рубль#Депозиты
Подпишитесь
Белгородскую область обстреляли из РСЗО и атаковали дронами: что известно
Сегодня, 14:28
Пока огурцы и капуста дорожают, дешевеют бананы: что происходит с ценами
Сегодня, 14:45
Красавица Личи поменяла Ялту на Белгород: в зоопарке рассказали о новом обитателе
Сегодня, 14:18
Улицу Щорса приводим в пример городам-миллионникам: транспортники об опыте Белгорода
Сегодня, 13:35
Энергетики подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты в регионах
Сегодня, 13:22
Путёвка в будущее: почему абитуриентам нужно выбрать БГТУ имени Шухова в Белгороде?
Сегодня, 08:22