Аналитики: решение ЦБ станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам

С момента ужесточения монетарной политики Центробанком с середины прошлого года суммарный чистый приток на срочные рублевые депозиты по банковскому сектору достиг 9,4 трлн рублей. Текущий уровень ставок по рублевым сберегательным инструментам сохранится в ближайшее время, что обеспечит стабильный рост рынка пассивов до конца года. Сейчас ключевые игроки рынка внимательно анализируют ситуацию и, скорее всего, будут принимать решение об изменении доходности в начале следующей недели. ВТБ, Почта Банк и ряд других банков уже повысили ставки по сберегательным продуктам в рублях.