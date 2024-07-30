Аналитики посчитали, что жители ЦФО чаще предпочитают отечественные автомобили

Самарская область, несмотря на «прямой доступ» к продукции АвтоВАЗа, неожиданно оказалась привержена иномаркам: здесь в первом полугодии только треть заемщиков (34%) направили кредиты на наши авто. Больше всего поклонников иномарок — на Дальнем Востоке и в Сибири. Например, в Амурской области зарубежные бренды приобрели 94% заемщиков, в Якутии — почти 98%, в Приморье — 99%, а в Хабаровском крае иномарку выбрали все заемщики, получившие автокредит.