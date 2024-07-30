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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Аналитики посчитали, что жители ЦФО чаще предпочитают отечественные автомобили

Аналитики посчитали, что жители ЦФО чаще предпочитают отечественные автомобили

30 июля 2024, 14:07
Фото: Изображение Midjourney
Южные регионы и центральная Россия предпочитают отечественные марки, а Сибирь и Дальний Восток не изменяют подержанным авто из Японии и Кореи. Такие выводы сделали специалисты ВТБ, проанализировав статистику выданных автокредитов в первом полугодии.

Своя или иномарка?

В январе–июне почти половина заемщиков купили машины китайского производства. Деньги на российские бренды получил только каждый пятый клиент. В то же время жители Ставропольского края и Кировской области оказались максимально ориентированными на отечественный автопром. В этих регионах доля российских машин составила 54% и 51% соответственно.

Самарская область, несмотря на «прямой доступ» к продукции АвтоВАЗа, неожиданно оказалась привержена иномаркам: здесь в первом полугодии только треть заемщиков (34%) направили кредиты на наши авто. Больше всего поклонников иномарок — на Дальнем Востоке и в Сибири. Например, в Амурской области зарубежные бренды приобрели 94% заемщиков, в Якутии — почти 98%, в Приморье — 99%, а в Хабаровском крае иномарку выбрали все заемщики, получившие автокредит.

Новая или б/у?

Средний россиянин выбирает новый автомобиль, следует из статистики продаж. В первом полугодии машину на первичном рынке по классическим программам кредитования купили почти 57% заемщиков банка. В зависимости от бюджета, в основном это китайские (Chery, Сhangan) или российские бренды (Lada). Подержанные авто выбрали 43% клиентов.

От общей тенденции отличается выбор россиян за Уралом: жители Сибири и Дальнего Востока предпочли купить на заемные средства подержанные машины. Например, в Алтайском крае более 60% заемщиков провели сделки на вторичном рынке, в Амурской области и Красноярском крае — примерно по 75%, в Томской области и Республике Бурятия — около 80%, а в Хабаровском крае и Приморье — примерно 90%.

Дальневосточники традиционно «голосуют рублем» за автомобили японского и корейского производства, предпочитая их новомодным и логистически доступным «китайцам». Опрос, проведенный ранее ВТБ и «Открытие Авто», показал, больше трети (35%) жителей ДФО считают, что китайским авто далеко до «японцев» и «корейцев».

«Вопрос выбора машины зависит от личных предпочтений, основной цели покупки и, конечно, бюджета. Не менее важную роль в автоприоритетах играет и регион проживания клиента. Даже сегодня, когда рынок абсолютно поменялся, определенные закономерности по-прежнему присутствуют. Например, у дальневосточников безусловные многолетние лидеры — японские авто. В последние годы к ним примкнули сибиряки: по данным автодилеров, через Приморье японские подержанные авто везут в Улан-Удэ, Красноярск и Новосибирск, а иногда и за Урал», — прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов Владимир Высоцкий.

В текущих условиях подавляющее большинство заемщиков предпочитают подержанные машины новым также в Ярославской области (58%), в республике Марий Эл (около 60%) и в Костромской области (почти 68%).

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#Алёна Мальцева#Автомобили#ВТБ#Сибирь#Китай#Япония#Логистика#Новые автомобили#Автопром#Иномарки#Вторичный рынок
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