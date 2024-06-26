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Аналитики узнали, какие квартиры продаются быстрее

Аналитики узнали, какие квартиры продаются быстрее

26 июня 2024, 08:58
Фото: Изображение Midjourney
Быстрее всего продаются студии, на втором месте — квартиры с одной и двумя комнатами, их реализация занимает 2,5 месяца. Трёхкомнатные объекты находят покупателя в среднем за 82 дня, а четырехкомнатные и более — за 3,5 месяца. Такие данные приводит ВТБ и М2.

Сегодня быстрее всего сегодня продаются студии — в среднем за два месяца. На втором месте — квартиры с одной и двумя комнатами, которые клиенты реализуют за 2,5 месяца. Трёхкомнатные объекты находят покупателя в среднем за 82 дня. Дольше всего приходится продавать квартиру с четырьмя и более комнатами — 3,5 месяца. Таковы данные аналитики ВТБ и М2.

На скорость продажи квартир, помимо ее комнатности, влияет местоположение. В регионах-миллионниках быстрее всего квартиры продаются* в Москве — в среднем меньше чем за два месяца (51 день). В Санкт-Петербурге этот срок почти в 2 раза выше — около трех месяцев (97 дней). Дольше всего квартиры продаются в Краснодарском крае — в среднем почти четыре месяца (111 дней).

При этом доля клиентов, купивших студию или однокомнатную квартиру, выросла за последний год почти до 40% (+ 9 пп). Одновременно доля тех, кто приобрел трехкомнатные квартиры, опустилась ниже 20% (- 6 пп за год), а доля выбравших двух- и четырехкомнатные объекты осталась примерно на том же уровне.

Цель** покупки квартиры в 40% случаев — улучшение качества жизни. Для детей и родственников недвижимость покупают 16% респондентов, ещё 13% новое жилье нужно из-за изменившихся жизненных обстоятельств, а 6% хотят жить ближе к родственникам. Ещё часть опрошенных преследуют инвестиционные цели.

«Большинство россиян покупают квартиры для себя или детей, поэтому стараются внимательно выбирать объекты. Например, квартиры в старом жилом фонде часто проигрывают современным жилым комплексам, построенным в последние годы. Решающее значение имеют и развитая инфраструктура в районе, качество ремонта и вид из окна. В этом году на фоне динамично меняющейся конъюнктуры рынка клиенты стали подходить к выбору недвижимости еще более тщательно, тем более, разнообразие предложений на рынке предоставляет им такую возможность», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
«Покупателям сейчас необходимо больше времени для принятия решения о покупке жилья. Стоит отметить, что при выборе недвижимости россиян также беспокоит общий контингент жителей района и современные решения, например, двор без машин, лапомойки, комнаты для колясок на первом этаже и так далее. Это относительно новые критерии выбора жилья в текущее время», — прокомментировал генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Алексей Завгородний.

*Эксперты анализировали сроки экспозиции квартир на платформе «Метр квадратный» в январе–мае 2024 г.

** По данным репрезентативного опроса в мае 2024 года среди более 500 жителей крупных городов РФ старше 18 лет.

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#Алёна Мальцева#Квартиры#Москва#Продажа#Регионы#Недвижимость#ВТБ#Ипотечное кредитование#Рынок недвижимости
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