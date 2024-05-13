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Аналитика ВТБ: выдачи ипотеки на частные дома в ЦФО выросли на четверть

Аналитика ВТБ: выдачи ипотеки на частные дома в ЦФО выросли на четверть

13 мая 2024, 13:15
Фото: 1MI
По итогам четырех месяцев текущего года жители Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) получили на покупку и строительство индивидуальных домов более полутора миллиардов рублей. Это на 26% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
Сюжет
Ипотека

Такова статистика банка ВТБ.

По итогам четырех месяцев 2024 года по всей стране заемщики оформили более 3,2 тысяч кредитов на индивидуальное жилищное строительство и покупку готовых домов. Общий объем сделок составил более 19 млрд рублей, что на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Чаще всего ипотеку на ИЖС и готовые дома клиенты оформляют в Москве и области, Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае.

За счет более низких ставок ипотека на загородную недвижимость в основном оформляется по госпрограммам, доля которых в структуре выдач растет. В апреле уже почти 60% заемщиков банка провели сделки на льготных условиях против 13% годом ранее.

Средний размер одного кредита на загородную недвижимость составил по итогам апреля 5,8 млн рублей — на 200 тысяч больше, чем в начале года, но примерно на 930 тысяч меньше, чем в прошлогоднем апреле. Подавляющее большинство клиентов (81%) приобретают готовые дома. Их средняя площадь по итогам прошлого месяца составила 146 кв. метров, снизившись за год на 14 кв. метров.

«Спрос россиян на частные дома стимулирует рост всего рынка ипотеки. В прошлом году объем выдач кредитов на загородную недвижимость в России вырос более чем на 70%, до 822 млрд рублей. Из них свыше 65% заемщики получили на индивидуальное строительство. В этом году только на цели ИЖС мы прогнозируем роста продаж до 1 трлн, что станет новым рекордом. При этом, по нашей оценке, потенциальный спрос россиян на загородную недвижимость гораздо выше. В мае мы расширили наше предложение на этом рынке, запустив ипотеку на земельные участки. Пока продукт доступен в нескольких регионах, но уже в ближайшее время он будет масштабирован на всю страну. В условиях дефицита готовых жилых домов программа позволит клиентам купить участок и самостоятельно построить дом на собственные или кредитные средства», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Он добавил, что дальнейшее развитие рынка загородной недвижимости поддержит планируемый запуск механизма эскроу-счетов. На рынке многоквартирных домов этот инструмент повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов. Его широкое распространение на сегмент ИЖС позволит снизить риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства.

В целом по стране по итогам четырех месяцев россияне получили на покупку и строительство индивидуальных домов более 290 млрд рублей. Это на 12% превышает результат аналогичного периода прошлого года. По итогам 2024 года только на цели ИЖС ожидается рост выдач ипотеки до 1 трлн рублей.

Аналитика ВТБ: в апреле выдачи ипотеки в ЦФО превысили 10 млрд рублей
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#Кристина Семенчук#Аналитика#Москва#Долевое строительство#Ипотека#ВТБ#Белгород#Земельные участки#Жилищное строительство#Загородная недвижимость
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