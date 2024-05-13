Аналитика ВТБ: выдачи ипотеки на частные дома в ЦФО выросли на четверть

«Спрос россиян на частные дома стимулирует рост всего рынка ипотеки. В прошлом году объем выдач кредитов на загородную недвижимость в России вырос более чем на 70%, до 822 млрд рублей. Из них свыше 65% заемщики получили на индивидуальное строительство. В этом году только на цели ИЖС мы прогнозируем роста продаж до 1 трлн, что станет новым рекордом. При этом, по нашей оценке, потенциальный спрос россиян на загородную недвижимость гораздо выше. В мае мы расширили наше предложение на этом рынке, запустив ипотеку на земельные участки. Пока продукт доступен в нескольких регионах, но уже в ближайшее время он будет масштабирован на всю страну. В условиях дефицита готовых жилых домов программа позволит клиентам купить участок и самостоятельно построить дом на собственные или кредитные средства», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.