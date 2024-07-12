Аналитики фондового рынка обновили ТОП-10 российских акций

«Мы добавляем привилегированные акции „Татнефти“ после дивидендной „отсечки“. Рассчитываем на быстрое закрытие дивидендного гэпа и восстановление котировок. Главный драйвер для этого — объявление компанией промежуточных дивидендов уже в августе. По нашим оценкам, диапазон рекомендации может быть 27-40 рублей за акцию. Вероятна выплата дивидендов свыше 50% чистой прибыли. Это может привести к значительному росту котировок компании», — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.