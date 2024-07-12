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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Аналитики фондового рынка обновили ТОП-10 российских акций

Аналитики фондового рынка обновили ТОП-10 российских акций

12 июля 2024, 12:56
Фото: ВТБ
Привилегированные акции Татнефти вошли в обновленную подборку фаворитов на российском фондовом рынке, составленную экспертами. При этом аналитики исключили из подборки привилегированные акции «Транснефти».

«Мы добавляем привилегированные акции „Татнефти“ после дивидендной „отсечки“. Рассчитываем на быстрое закрытие дивидендного гэпа и восстановление котировок. Главный драйвер для этого — объявление компанией промежуточных дивидендов уже в августе. По нашим оценкам, диапазон рекомендации может быть 27-40 рублей за акцию. Вероятна выплата дивидендов свыше 50% чистой прибыли. Это может привести к значительному росту котировок компании», — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

При этом аналитики исключили из подборки привилегированные акции «Транснефти», которые показали относительно слабую динамику, несмотря на утвержденные дивиденды.

Эксперты брокера «ВТБ Мои Инвестиции» обновляют ТОП-10 акций ежемесячно в соответствии с текущей оценкой и перспективами бумаг российских компаний.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Инвестиции#Белгород#Дивиденды#Фондовый рынок#Татнефть#Транснефть
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