Причину возникновения столба дыма объяснили в белгородском МЧС

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В управление МЧС России в 13:33 поступило сообщение о возгорании в Старооскольском городском округе. На место отправились сотрудники пожарной части.
Оказалось, что загорелась сухая трава на территории неэксплуатируемого СНТ в районе села Озёрки. Пожарные занимаются ликвидацией огня, угрозы населённым пунктам нет.
Напомним, что сегодня после очередного объявления ракетной опасности местные жители заметили огромный столб дыма, поднимающийся в районе сёл Котово и Озёрки.