bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

В Старооскольском горокруге загорелась сухая трава

Причину возникновения столба дыма объяснили в белгородском МЧС

3 августа 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney

В Старооскольском горокруге загорелась сухая трава

После очередного обстрела Белгородской области жители старооскольских сёл Котово и Озёрки увидели, как в небо поднимается большой столб дыма. Кадрами задымления белгородцы начали активно делиться в социальных сетях. В управлении МЧС России объяснили, почему он возник.
Сюжет
МЧС

В управление МЧС России в 13:33 поступило сообщение о возгорании в Старооскольском городском округе. На место отправились сотрудники пожарной части.

Оказалось, что загорелась сухая трава на территории неэксплуатируемого СНТ в районе села Озёрки. Пожарные занимаются ликвидацией огня, угрозы населённым пунктам нет.

Напомним, что сегодня после очередного объявления ракетной опасности местные жители заметили огромный столб дыма, поднимающийся в районе сёл Котово и Озёрки.

Появились кадры последствий последнего обстрела Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В МЧС назвали причину загадочного ночного пожара в БелгородеПогиб мужчина, спасена женщина, эвакуировано ещё 30 человек из-за пожара в БелгородеВ Белгороде потушили загоревшееся после обстрела здание СТО
#Валерия Колесникова#Старый Оскол#Старооскольский городской округ#МЧС#Пожар#Сухая трава#Белгород#Ракетная опасность
Подпишитесь
Уже шестеро за день: ещё два человека ранены при обстреле Шебекино
Сегодня, 17:42
«Медленный Белгород», увольнение директоров школ: что случилось за неделю в регионе
Сегодня, 16:15
Детям понравится: в Белгороде протестировали светодинамический фонтан
Сегодня, 17:26
ВСУ уничтожают дома, гаражи и машины белгородцев с помощью беспилотников
Сегодня, 16:23
Режим работы магазинов и ТЦ в Белгороде снова изменится
Сегодня, 07:09
В Шебекино после прямого попадания снаряда загорелся дом
Сегодня, 16:52