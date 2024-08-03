Причину возникновения столба дыма объяснили в белгородском МЧС

В Старооскольском горокруге загорелась сухая трава

После очередного обстрела Белгородской области жители старооскольских сёл Котово и Озёрки увидели, как в небо поднимается большой столб дыма. Кадрами задымления белгородцы начали активно делиться в социальных сетях. В управлении МЧС России объяснили, почему он возник.