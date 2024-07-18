В МЧС назвали причину загадочного ночного пожара в Белгороде

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Ночью 18 июля в городе Белгороде, на улице Корочанской, произошёл пожар. Сообщение о нём поступило на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 00:41.
На место происшествия отправился дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части. Прибыв на место, пожарные установили, что возгорание произошло в нежилом здании — магазине автозапчастей.
Как сообщили в МЧС России по Белгородской области, в 00:53 пожар был локализован. В 01:07 был полностью потушен. В ликвидации возгорания участвовали 13 человек и четыре единицы спецтехники. Из них от МЧС — десять человек и две единицы техники.
Огонь повредил стеллажи, оборудование электродвигателей и потолок на площади 20 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
Кроме того, за прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали ещё три пожара. В посёлке Ровеньки случилось возгорание в деревянном сеннике, где также сгорело восемь тюков сена. Причина пожара устанавливается.
В среду, 17 июля, пожарно-спасательные подразделения дважды выезжали на тушение горящей сухой травы и камыша на общей площади 600 квадратных метров.
Напомним, недавно региональное ведомство сообщило причину ещё одного крупного пожара в Белгородской области.