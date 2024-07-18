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Ликвидация пожара на улице Корочанская в Белгороде

В МЧС назвали причину загадочного ночного пожара в Белгороде

18 июля 2024, 10:27
Фото: МЧС России по Белгородской области
Ликвидация пожара на улице Корочанская в Белгороде

В Белгороде ночью произошёл пожар

В ночь на 18 июля в Белгороде загорелся магазин автозапчастей. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали ещё три пожара, сообщили в областном управлении МЧС.
Сюжет
МЧС

Ночью 18 июля в городе Белгороде, на улице Корочанской, произошёл пожар. Сообщение о нём поступило на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 00:41.

На место происшествия отправился дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части. Прибыв на место, пожарные установили, что возгорание произошло в нежилом здании — магазине автозапчастей.

Как сообщили в МЧС России по Белгородской области, в 00:53 пожар был локализован. В 01:07 был полностью потушен. В ликвидации возгорания участвовали 13 человек и четыре единицы спецтехники. Из них от МЧС — десять человек и две единицы техники.

Огонь повредил стеллажи, оборудование электродвигателей и потолок на площади 20 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Кроме того, за прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали ещё три пожара. В посёлке Ровеньки случилось возгорание в деревянном сеннике, где также сгорело восемь тюков сена. Причина пожара устанавливается.

В среду, 17 июля, пожарно-спасательные подразделения дважды выезжали на тушение горящей сухой травы и камыша на общей площади 600 квадратных метров.

Напомним, недавно региональное ведомство сообщило причину ещё одного крупного пожара в Белгородской области.

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