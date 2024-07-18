В МЧС назвали причину загадочного ночного пожара в Белгороде

Как сообщили в МЧС России по Белгородской области, в 00:53 пожар был локализован. В 01:07 был полностью потушен. В ликвидации возгорания участвовали 13 человек и четыре единицы спецтехники. Из них от МЧС — десять человек и две единицы техники.