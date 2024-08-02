bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Автомобили

В центре Белгорода перекроют движение, но не из-за Дня города

2 августа 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
Автомобили

Новые временные ограничения на дорогах введут в Белгороде

Не так давно стало известно о временных ограничениях стоянки и движения в областном центре в связи с приближающимся Днём города. Изменений стоит ждать и с 8 августа. Об этом сообщила мэрия.
Сюжет
Дороги

В Белгороде скоро перекроют часть улицы Октябрьской в районе пересечения с Первомайской. Ограничения будут действовать с 9:00 8 августа до 20:00 15 августа.

Это связано с тем, что Белоблводоканал будет реконструировать водовод на участке Первомайская — Октябрьская — Белгородского полка — Белгородский проспект.

Объехать закрытый участок можно по двум маршрутам:

  • улица Белгородского полка — проспект Белгородский — улица Первомайская;
  • улица Первомайская — улица 3-го Интернационала — улица Нагорная.

Напомним, что временные изменения на дорогах вводят и в связи с приближающимся Днём города. Так, движение транспорта будет ограниченно на центральных улицах Белгорода и в районе Харгоры.

Ограничения из-за Дня города ожидают белгородцев не только в центре, но и на Харгоре
Узнать подробнее
Читайте также:
С 1 августа курсирующий от рынка в Белгороде автобус изменит движениеВ Белгороде изменится один из маршрутов приграничье до 30 рублей подорожал проезд в маршрутках
#Татьяна Вознюк#Город#Дороги#Реконструкция#День города#Новости Белгорода#Ограничения#Мэрия#Белгород
Подпишитесь
«Сегодня открыли, завтра закрыли»: белгородцы — о возобновлении работы детских секций
Сегодня, 12:51
Почему 5 августа в Белгороде продолжают считать Днём города? Отвечает мэр Демидов
Сегодня, 14:05
Уволенная со скандалом из белгородского правительства Зубарева покинула пост в Курске
Сегодня, 07:07
«Многое умалчивается»: грайворонцы записали видеообращение к белгородским властям
Сегодня, 08:01
День города Белгорода — 2024: афиша мероприятий, будет ли салют
Сегодня, 06:00
Старооскольский школьник поступил на бюджет в ГИТИС с помощью МТС
Сегодня, 13:08