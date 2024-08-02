В центре Белгорода перекроют движение, но не из-за Дня города

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В Белгороде скоро перекроют часть улицы Октябрьской в районе пересечения с Первомайской. Ограничения будут действовать с 9:00 8 августа до 20:00 15 августа.
Это связано с тем, что Белоблводоканал будет реконструировать водовод на участке Первомайская — Октябрьская — Белгородского полка — Белгородский проспект.
Объехать закрытый участок можно по двум маршрутам:
Напомним, что временные изменения на дорогах вводят и в связи с приближающимся Днём города. Так, движение транспорта будет ограниченно на центральных улицах Белгорода и в районе Харгоры.