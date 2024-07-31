bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Автобус

С 1 августа курсирующий от рынка в Белгороде автобус изменит движение

31 июля 2024, 11:04
Фото: 1MI
Автобус

В Белгороде изменится маршрут одного из автобусов

В начале месяца сообщалось, что в областном центре изменится один из маршрутов. Новшество вступит в силу уже завтра, 1 августа, напомнили в региональном минтрансе.
Сюжет
Автобус

С 1 августа автобус № 223 «Рынок „Салют“ — микрорайон Садовый — микрорайон Пушкарное-78» будет следовать по новой схеме движения.

Это связано с тем, что завершилось строительство дороги по 2-му Уездному переулку между улицами Дозорной и Ратной в микрорайоне Пушкарное-78. Благодаря этому маршруту станут доступны две новые остановки:

  • «Улица Бородинская»;
  • «Улица Дозорная».

Расписание движения при этом не изменится. Стоимость проезда до новых остановок можно будет узнать прямо в автобусе.

Напомним, что ранее появились слухи о подорожании проезда в общественном транспорте Белгорода. Редакция Бел.ру провела опрос среди жителей и узнала, только 15% горожан согласны с тем, что надо повышать цену.

По 20, но на плохом автобусе? Пришло ли время повышать стоимость проезда в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде изменится один из маршрутов В приграничье до 30 рублей подорожал проезд в маршрутках Перевозчики обанкротятся, если в Белгороде не повысят стоимость проезда?
#Татьяна Вознюк#Город#Расписание#Автобус#Маршрут#Изменения#Новости Белгорода#Проезд#Остановки#Белгород
Подпишитесь
Прокуратура просит отправить экс-мэра Старого Оскола Сергиенко за решётку на 13 лет
Сегодня, 11:36
Чиновники ответили на просьбы белгородцев выдать сертификаты на жильё, как херсонцам
Сегодня, 08:34
BMW 320 обошёлся бывшему мэру Белгорода Антону Иванову всего в тысячу рублей
Сегодня, 12:10
Домики на деревьях, дартс: на что потратят ещё миллиард на набережной в Белгороде?
Сегодня, 08:08
Полиция отреагировала на видео со стрельбой на площади в Белгородской области
Сегодня, 07:04
Больше всего в мае: сколько детей погибло и получило ранения из-за обстрелов ВСУ
Сегодня, 15:04