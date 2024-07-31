С 1 августа курсирующий от рынка в Белгороде автобус изменит движение

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
С 1 августа автобус № 223 «Рынок „Салют“ — микрорайон Садовый — микрорайон Пушкарное-78» будет следовать по новой схеме движения.
Это связано с тем, что завершилось строительство дороги по 2-му Уездному переулку между улицами Дозорной и Ратной в микрорайоне Пушкарное-78. Благодаря этому маршруту станут доступны две новые остановки:
Расписание движения при этом не изменится. Стоимость проезда до новых остановок можно будет узнать прямо в автобусе.
Напомним, что ранее появились слухи о подорожании проезда в общественном транспорте Белгорода. Редакция Бел.ру провела опрос среди жителей и узнала, только 15% горожан согласны с тем, что надо повышать цену.