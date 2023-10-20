В приграничье до 30 рублей подорожал проезд в маршрутках

Напомним, что в Белгороде последний раз повышали проезд в 2019 году. Сейчас поездка при оплате картой обходится в 20 рублей, а при наличной оплате — в 25 рублей. В 2020 году власти обсуждали повышение оплаты до 30 рублей, но предложение отклонили.