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Жителей Брянской области возмутило подорожание проезда

В приграничье до 30 рублей подорожал проезд в маршрутках

20 октября 2023, 14:16
Фото: 1MI

Жителей Брянской области возмутило подорожание проезда

О повышении стоимости проезда в общественном транспорте рассказали журналисты «Брянских новостей». По их информации, подорожание произойдёт уже в ноябре.

С ноября проезд в автобусах в Брянской области подорожает до 30 рублей, сообщили в городской администрации. Такие цены будут как минимум на пяти маршрутах. Эта новость очень возмутила жителей Брянской области.

При этом, подорожание проезда произошло и в Смоленске: там цены по безналичной оплате составляют 30 рублей, а при оплате наличными с пассажиров просят 33 рубля.

Напомним, что в Белгороде последний раз повышали проезд в 2019 году. Сейчас поездка при оплате картой обходится в 20 рублей, а при наличной оплате — в 25 рублей. В 2020 году власти обсуждали повышение оплаты до 30 рублей, но предложение отклонили.

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#Общество#Подорожание#Брянская область#Оплата проезда#Приграничье#Подорожание транспорта#Александра Склярова
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