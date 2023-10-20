В приграничье до 30 рублей подорожал проезд в маршрутках

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
С ноября проезд в автобусах в Брянской области подорожает до 30 рублей, сообщили в городской администрации. Такие цены будут как минимум на пяти маршрутах. Эта новость очень возмутила жителей Брянской области.
При этом, подорожание проезда произошло и в Смоленске: там цены по безналичной оплате составляют 30 рублей, а при оплате наличными с пассажиров просят 33 рубля.
Напомним, что в Белгороде последний раз повышали проезд в 2019 году. Сейчас поездка при оплате картой обходится в 20 рублей, а при наличной оплате — в 25 рублей. В 2020 году власти обсуждали повышение оплаты до 30 рублей, но предложение отклонили.