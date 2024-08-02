Сатурн изменил направление кометы. В какую сторону она полетит?

Эта комета стала второй, за выходом которой из Солнечной системы смогли наблюдать астрономы. Первая двигалась в сторону выхода из нашей системы после встречи с Юпитером 9 декабря 1980 года. Учёные пришли к выводу, что подобные ситуации происходят довольно часто, раз за 45 лет таких случаев насчитали уже два.