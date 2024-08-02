Сатурн изменил направление кометы. В какую сторону она полетит?

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
14 июня текущего года учёные обнаружили комету, которая прошла рядом с Сатурном и теперь движется за пределы Солнечной системы. Исследования показали, что планета изменила орбиту кометы на сплющенную. Именно благодаря этому комета попадёт в межзвёздное пространство за пределы Солнца со скоростью 10 800 километров в час.
Эта комета стала второй, за выходом которой из Солнечной системы смогли наблюдать астрономы. Первая двигалась в сторону выхода из нашей системы после встречи с Юпитером 9 декабря 1980 года. Учёные пришли к выводу, что подобные ситуации происходят довольно часто, раз за 45 лет таких случаев насчитали уже два.
Учёные благодаря некоторым исследованиям поняли, что комета, орбита которой поменялась в этом году из-за столкновения с Сатурном, изначально находилась в Солнечной системе и не пришла к нам из других галактик.