Прогноз экспертов: россияне перенаправят 380 млрд рублей с ипотеки на вклады

Общий объём средств на вкладах за второе полугодие может достигнуть 380 млрд рублей из-за того, что россияне стали откладывать покупки жилья. Сказалась на этом ключевая ставка, которая за собой подняла проценты по кредитам и депозитам. Вместе с тем растут и проценты по вкладам. Об этом рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на пресс-конференции.