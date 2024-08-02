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Published Сегодня, 14:01

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Updated Сегодня, 14:03

Прогноз экспертов: россияне перенаправят 380 млрд рублей с ипотеки на вклады

Прогноз экспертов: россияне перенаправят 380 млрд рублей с ипотеки на вклады

2 августа 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney
Во втором полугодии после повышения ключевой ставки Центральным банком рыночные ставки и по депозитам, и по кредитам продолжают расти. Часть клиентов в этих условиях предпочитает отложить покупку недвижимости и разместить свои накопленные первоначальные взносы по ипотечным кредитам на вклады.
Сюжет
Ипотека

Общий объём средств на вкладах за второе полугодие может достигнуть 380 млрд рублей из-за того, что россияне стали откладывать покупки жилья. Сказалась на этом ключевая ставка, которая за собой подняла проценты по кредитам и депозитам. Вместе с тем растут и проценты по вкладам. Об этом рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на пресс-конференции.

«Наши пользователи за первое полугодие уже получили в виде процентного дохода по депозитам и накопительным счетам более 400 млрд рублей. Большую часть средств с закрывающихся вкладов они переразместят на новые депозиты, ставки по которым продолжают расти. Кроме того, многие отложат решение своего жилищного вопроса, принимая во внимание заградительный рост ставок по ипотечным программам. Ожидаем, что во втором полугодии порядка 380 млрд рублей россияне перенаправят с возможного первоначального взноса по ипотеке на вклады и накопительные счета. Суммарный приток новых денег с ипотеки на вклады, по нашим оценкам, в этом году составит 403 млрд», — сказал Георгий Горшков.

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка депозиты и накопительные счета пользуются повышенным спросом населения.

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#Алёна Мальцева#Ипотека#Сбережения#ВТБ#Прогноз#Вклады#Эксперты
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