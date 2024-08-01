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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Учёные считают, что есть три стадии эволюции человека. На какой находимся мы?

Учёные считают, что есть три стадии эволюции человека. На какой находимся мы?

1 августа 2024, 14:23
Фото: Изображение Midjourney
Один из футурологов предложил свой вариант человеческой временной шкалы, где есть всего три этапа. О том, на каком находится население Земли сейчас, сообщили в Mail Online.

Футуролог Джеффри Чарльз Харди разработал глобальную перспективу «человеческой временной шкалы», где выделил три этапа. Первый этап, по его задумке, длился 2,5 миллиона лет: в этот период люди пытались подружиться с природой и перейти к более устойчивому существованию. Укрепило наше господство над природой, уверен футуролог, создание атомной бомбы в 1945 году.

Второй же этап должен «обратить вспять» нанесённый природе ущерб, но до него мы так и не дошли, считает Харди, потому что не знаем, как бороться с множеством отходов и ущербом, причинённом природе.

«То, что я называю приостановленной эволюцией человека, приостановлено, потому что мы барахтаемся, как рыбы на палубе. Первая человеческая эволюция закончилась, и нам нужно учиться на своих ошибках, на прошлом, на своей истории, учиться друг у друга и начать обсуждать, какой должна быть эта вторая человеческая эволюция», — высказал своё мнение футуролог.

Из-за того, что человечество не может перейти на второй этап, представить, каким будет третий, пока не представляется возможным.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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