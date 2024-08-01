Учёные считают, что есть три стадии эволюции человека. На какой находимся мы?

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Футуролог Джеффри Чарльз Харди разработал глобальную перспективу «человеческой временной шкалы», где выделил три этапа. Первый этап, по его задумке, длился 2,5 миллиона лет: в этот период люди пытались подружиться с природой и перейти к более устойчивому существованию. Укрепило наше господство над природой, уверен футуролог, создание атомной бомбы в 1945 году.
Второй же этап должен «обратить вспять» нанесённый природе ущерб, но до него мы так и не дошли, считает Харди, потому что не знаем, как бороться с множеством отходов и ущербом, причинённом природе.
«То, что я называю приостановленной эволюцией человека, приостановлено, потому что мы барахтаемся, как рыбы на палубе. Первая человеческая эволюция закончилась, и нам нужно учиться на своих ошибках, на прошлом, на своей истории, учиться друг у друга и начать обсуждать, какой должна быть эта вторая человеческая эволюция», — высказал своё мнение футуролог.
Из-за того, что человечество не может перейти на второй этап, представить, каким будет третий, пока не представляется возможным.