Учёные считают, что есть три стадии эволюции человека. На какой находимся мы?

Футуролог Джеффри Чарльз Харди разработал глобальную перспективу «человеческой временной шкалы», где выделил три этапа. Первый этап, по его задумке, длился 2,5 миллиона лет: в этот период люди пытались подружиться с природой и перейти к более устойчивому существованию. Укрепило наше господство над природой, уверен футуролог, создание атомной бомбы в 1945 году.