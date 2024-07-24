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Posted Сегодня, 23:08

Published Сегодня, 23:08

Modified Сегодня, 23:08

Updated Сегодня, 23:08

Драматический прогноз: что будет с населением России к 2100 году?

Драматический прогноз: что будет с населением России к 2100 году?

23 июля 2024, 23:08
Фото: Изображение Midjourney
Специалисты подсчитали, как сильно изменится численность населения в разных странах к 2100 году. В Китае людей станет вдвое меньше, а в Индии — вдвое больше. Как будут обстоять дела с Россией, читайте в нашем материале.

В ООН подсчитали, что население Китая может вдвое сократиться к 2100 году: к этому времени в стране может проживать не 1,42 миллиарда людей, а всего 634 миллиона. Эта новость поставила на уши многие страны, ведь большая часть из всего объёма промышленного производства изготавливается именно в Китае.

После этой новости издание Mail Online решило создать анимированную диаграмму, которая продемонстрировала, насколько сильно изменится население каждой из стран на Земле к 2100 году. Свой отсчёт диаграмма ведёт с 1950 года.

Так, из всех стран наиболее сильно увеличится население в Индии — с 346,2 млн до 1,44 млрд человек. Несмотря на то, что за 150 лет в Китае уменьшится население на 790 млн человек, страна всё равно будет занимать лидирующие позиции. Однако, считают в издании, она уступит первое место Индии.

Россия же в 1950-х годах насчитывала 103,3 млн человек и располагалась на четвёртом месте — сразу после США. С 1978 по 1993 годы РФ опустилась в списке на пятое, а затем и на шестое места, уступив Индонезии и Бразилии соответственно. По данным на текущий год Россия находится на девятом месте с 144,8 млн населением.

По статистике издания, к 2050 году в РФ будет проживать 135,9 млн человек, а к 2100 — 126,3 млн человек. В США количество проживающих там людей наоборот должно увеличиться с 154 млн до 421,2 млн, а островные государства могут столкнуться с состоянием застоя.

Эксперты уверены, что снижение населения в странах связаны с повышением стоимости ухода за детьми, низкими заработными платами и ужесточением мер в отношении абортов.

Фото: Mail Online
В Белгородской области численность населения снизилась на более 13 тысяч человек
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#Александра Склярова#Наука#Страны#Диаграммы
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