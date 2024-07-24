Драматический прогноз: что будет с населением России к 2100 году?

Posted Сегодня, 23:08
Published Сегодня, 23:08
Modified Сегодня, 23:08
Updated Сегодня, 23:08
В ООН подсчитали, что население Китая может вдвое сократиться к 2100 году: к этому времени в стране может проживать не 1,42 миллиарда людей, а всего 634 миллиона. Эта новость поставила на уши многие страны, ведь большая часть из всего объёма промышленного производства изготавливается именно в Китае.
После этой новости издание Mail Online решило создать анимированную диаграмму, которая продемонстрировала, насколько сильно изменится население каждой из стран на Земле к 2100 году. Свой отсчёт диаграмма ведёт с 1950 года.
Так, из всех стран наиболее сильно увеличится население в Индии — с 346,2 млн до 1,44 млрд человек. Несмотря на то, что за 150 лет в Китае уменьшится население на 790 млн человек, страна всё равно будет занимать лидирующие позиции. Однако, считают в издании, она уступит первое место Индии.
Россия же в 1950-х годах насчитывала 103,3 млн человек и располагалась на четвёртом месте — сразу после США. С 1978 по 1993 годы РФ опустилась в списке на пятое, а затем и на шестое места, уступив Индонезии и Бразилии соответственно. По данным на текущий год Россия находится на девятом месте с 144,8 млн населением.
По статистике издания, к 2050 году в РФ будет проживать 135,9 млн человек, а к 2100 — 126,3 млн человек. В США количество проживающих там людей наоборот должно увеличиться с 154 млн до 421,2 млн, а островные государства могут столкнуться с состоянием застоя.
Эксперты уверены, что снижение населения в странах связаны с повышением стоимости ухода за детьми, низкими заработными платами и ужесточением мер в отношении абортов.