Драматический прогноз: что будет с населением России к 2100 году?

Так, из всех стран наиболее сильно увеличится население в Индии — с 346,2 млн до 1,44 млрд человек. Несмотря на то, что за 150 лет в Китае уменьшится население на 790 млн человек, страна всё равно будет занимать лидирующие позиции. Однако, считают в издании, она уступит первое место Индии.