Астронавт запечатлел на фотокамеру красную молнию в атмосфере Земли

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Снимок красных пятен в атмосфере Земли в начале лета сделал командир миссии NASA Мэтью Доминик. Ничего страшного из себя красные следы не представляют — это редкое погодное явление, именуемое «красным спрайтом». Это необычная молния, которая направлена от облака не к земле, а наверх — в космос. Красные спрайты поднимаются высоко над тучами и попадают в части верхних слоёв атмосферы — мезосферу.
На этот раз подобное редкое явление удалось заснять у побережья Южной Африки.
«Несколько недель назад мне невероятно повезло, когда я делал покадровую съёмку грозы у побережья Южной Африки. На один из кадров попал красный спрайт. Если есть эксперты по красным спрайтам, я бы хотел услышать советы о том, как запечатлеть их как можно больше. Конечно, нужно ждать грозы, но, я думаю, чем сильнее гроза, тем лучше», — написал на своей странице в одной из соцсетей астронавт.
При этом космический физик Бурджу Косар предлагает объединить в одном проекте тех, кто делает снимки красных спрайтов, и тех, кто их изучает. Потому что чаще всего сделанные снимки теряются в интернете, не давая возможности более детально изучить это редкое явление.