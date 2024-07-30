Астронавт запечатлел на фотокамеру красную молнию в атмосфере Земли

Снимок красных пятен в атмосфере Земли в начале лета сделал командир миссии NASA Мэтью Доминик. Ничего страшного из себя красные следы не представляют — это редкое погодное явление, именуемое «красным спрайтом». Это необычная молния, которая направлена от облака не к земле, а наверх — в космос. Красные спрайты поднимаются высоко над тучами и попадают в части верхних слоёв атмосферы — мезосферу.