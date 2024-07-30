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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Красный спрайт

Астронавт запечатлел на фотокамеру красную молнию в атмосфере Земли

30 июля 2024, 15:28
Фото: Mail Online
Красный спрайт
Астронавт заметил в атмосфере Земли светящиеся красные огни, когда стоял на борту Международной космической станции. О том, что это такое, рассказали в Mail Online.

Снимок красных пятен в атмосфере Земли в начале лета сделал командир миссии NASA Мэтью Доминик. Ничего страшного из себя красные следы не представляют — это редкое погодное явление, именуемое «красным спрайтом». Это необычная молния, которая направлена от облака не к земле, а наверх — в космос. Красные спрайты поднимаются высоко над тучами и попадают в части верхних слоёв атмосферы — мезосферу.

На этот раз подобное редкое явление удалось заснять у побережья Южной Африки.

«Несколько недель назад мне невероятно повезло, когда я делал покадровую съёмку грозы у побережья Южной Африки. На один из кадров попал красный спрайт. Если есть эксперты по красным спрайтам, я бы хотел услышать советы о том, как запечатлеть их как можно больше. Конечно, нужно ждать грозы, но, я думаю, чем сильнее гроза, тем лучше», — написал на своей странице в одной из соцсетей астронавт.

При этом космический физик Бурджу Косар предлагает объединить в одном проекте тех, кто делает снимки красных спрайтов, и тех, кто их изучает. Потому что чаще всего сделанные снимки теряются в интернете, не давая возможности более детально изучить это редкое явление.

Фото с красным спрайтомФото с красным спрайтом
Фото с красным спрайтом
Фото: Mail Online
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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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