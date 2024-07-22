Человеческий мусор из космоса может вернуться на Землю в виде «мутантов»

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Засорение космоса мелкими частицами от человеческой деятельности может привести к серьёзным проблемам. Пострадать могут как космические аппараты, так и экология нашей планеты. Эти маленькие частицы способны проникнуть в плотные слои атмосферы, при этом сохранив свои вредные свойства, которые представляют опасность для экосистемы Земли.
Эксперименты показывают, что микробы, возвращаясь из космоса на Землю, могут оказать негативное воздействие на живые организмы. Они попадают в космос из-за действий человека с помощью «ионосферного лифта»: понятие обозначает процесс, когда мельчайшие частицы с поверхности планеты перемещаются в верхние слои ионосферы.
Научные работники Института медико-биологических проблем РАН провели эксперимент под названием «Биориск», чтобы узнать, сколько времени споры продуктов человеческой жизнедеятельности способны продержаться в открытом космосе. Оказалось, что некоторые из клеток могут выживать в космосе почти полтора года. И такое «путешествие» не проходит бесследно: бактерии могут изменяться и приобретать новые свойства.
При этом бактерии могут сохранить полученные вредные для экосистемы свойства при попадании на Землю. Это возможно, если при входе в атмосферу их аэродинамическое нагревание окажется недостаточно сильным для их очищения от вредных микроорганизмов. На данный момент нет возможности точно определить необходимую температуру для безопасного вхождения в атмосферу.
Недавно учёные из Санкт-Петербурга разработали модель, которая подробно описывает процесс входа частиц углерода в атмосферу. В модели эти частицы имитируют споры бактерий. Они использовали уравнения движения и теплового баланса для создания этой модели, однако она всё равно не позволяет изучить происходящий процесс в мелких подробностях.
Моделирование показало, что споры бактерий, которые отдаляются от поверхности крупных космических кораблей, станций и других искусственных объектов на низкой орбите, нагреваются до слишком низкой температуры, которая позволяет им выжить. При этом споры гипотетических инопланетных бактерий, размер которых не превышает миллионной доли метра, могут выдержать вторую и третью космические скорости в атмосфере.
Какую именно опасность представляют вернувшиеся из космоса споры, учёные не рассказали.