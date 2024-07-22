Человеческий мусор из космоса может вернуться на Землю в виде «мутантов»

При этом бактерии могут сохранить полученные вредные для экосистемы свойства при попадании на Землю. Это возможно, если при входе в атмосферу их аэродинамическое нагревание окажется недостаточно сильным для их очищения от вредных микроорганизмов. На данный момент нет возможности точно определить необходимую температуру для безопасного вхождения в атмосферу.