На нижней части плавучих ледников нашли узоры. Как они влияют на таяние?

Подводный робот сделал снимки тающей нижней части шельфового или плавучего ледника. Полученные изображения подсказали учёным, как шельфы могут истончаться и влиять на увеличение уровня воды: это может происходить из-за образований во льду, которые раньше никто не замечал. Именно из-за них процесс таяния может происходить быстрее.