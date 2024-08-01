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Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Шельфовый ледник сверху

На нижней части плавучих ледников нашли узоры. Как они влияют на таяние?

1 августа 2024, 13:45
Фото: Клэр Эйрс/Корейский полярный исследовательский институт
Шельфовый ледник сверху
Учёные провели исследование нижней части плавучего ледника, чтобы выяснить, как тот влияет на повышение уровня моря и за счёт чего происходит ускоренное таяние. Результаты и фото нижней части опубликовали в The New York Times.

Подводный робот сделал снимки тающей нижней части шельфового или плавучего ледника. Полученные изображения подсказали учёным, как шельфы могут истончаться и влиять на увеличение уровня воды: это может происходить из-за образований во льду, которые раньше никто не замечал. Именно из-за них процесс таяния может происходить быстрее.

Всего робот в течение месяца провёл 14 подводных миссий, из которых только половина оказалась успешной. За это время исследовать удалось около 80 квадратных километров льда, однако к точному выводу относительно влияния узоров на нижнюю часть шельфа получить не удалось.

Учёные планировали повторить исследование, но подводный робот оказался потерян: либо его съел тюлень, либо робот потерпел крушение на мели. Однако вновь вернуться к изучению нижней части плавучего льда исследователи всё ещё планируют.

Нижняя сторона ледника с полосами, образованными тёплыми течениямиНижняя сторона ледника с полосами, образованными тёплыми течениями
Нижняя сторона ледника с полосами, образованными тёплыми течениями
Фото: Филип Стед/Гетеборгский университет
Как вулканический пепел и обычная пыль влияют на быстрое таяние ледников в Арктике?
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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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