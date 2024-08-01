На нижней части плавучих ледников нашли узоры. Как они влияют на таяние?

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Подводный робот сделал снимки тающей нижней части шельфового или плавучего ледника. Полученные изображения подсказали учёным, как шельфы могут истончаться и влиять на увеличение уровня воды: это может происходить из-за образований во льду, которые раньше никто не замечал. Именно из-за них процесс таяния может происходить быстрее.
Всего робот в течение месяца провёл 14 подводных миссий, из которых только половина оказалась успешной. За это время исследовать удалось около 80 квадратных километров льда, однако к точному выводу относительно влияния узоров на нижнюю часть шельфа получить не удалось.
Учёные планировали повторить исследование, но подводный робот оказался потерян: либо его съел тюлень, либо робот потерпел крушение на мели. Однако вновь вернуться к изучению нижней части плавучего льда исследователи всё ещё планируют.