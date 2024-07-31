«Нулевой лёд» помог физикам раскрыть тайну замерзания воды

Вода может переохлаждаться до -40 °C без дальнейшего замерзания — такое явление чаще всего наблюдается в облаках. Исследование, проведённое профессором Хадзимэ Танака и его командой, показало, что переохлажденная вода не превращается в лёд-I из-за особого размещения молекул, схожего со структурой льда-0. При этом лёд-0 может кристаллизировать воду на границе с воздухом, а не внутри капли.