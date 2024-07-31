«Нулевой лёд» помог физикам раскрыть тайну замерзания воды

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Вода может переохлаждаться до -40 °C без дальнейшего замерзания — такое явление чаще всего наблюдается в облаках. Исследование, проведённое профессором Хадзимэ Танака и его командой, показало, что переохлажденная вода не превращается в лёд-I из-за особого размещения молекул, схожего со структурой льда-0. При этом лёд-0 может кристаллизировать воду на границе с воздухом, а не внутри капли.
Автор статьи дополнил, что капли воды проще попадают под процесс кристаллизации рядом со свободной поверхностью при постоянной температуре. Именно к этому выводу привело проведённое учёными исследование.
Так, лёд-0 возникает под отрицательным давлением из-за поверхностного натяжения, а затем быстро преобразуется в лед-I. Результаты могут быть полезны в климатологии, агрономии, метеорологии и других областях, связанных с кристаллизацией воды.