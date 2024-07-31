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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

«Нулевой лёд» помог физикам раскрыть тайну замерзания воды

«Нулевой лёд» помог физикам раскрыть тайну замерзания воды

31 июля 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
Исследование, результаты которого опубликовали в журнале Nature Communications, удалось сделать японским физикам. Они объяснили, что структуры льда-0 и переохлаждённой воды похожи, поэтому нулевой лёд может перейти в лёд-I.

Вода может переохлаждаться до -40 °C без дальнейшего замерзания — такое явление чаще всего наблюдается в облаках. Исследование, проведённое профессором Хадзимэ Танака и его командой, показало, что переохлажденная вода не превращается в лёд-I из-за особого размещения молекул, схожего со структурой льда-0. При этом лёд-0 может кристаллизировать воду на границе с воздухом, а не внутри капли.

Автор статьи дополнил, что капли воды проще попадают под процесс кристаллизации рядом со свободной поверхностью при постоянной температуре. Именно к этому выводу привело проведённое учёными исследование.

Так, лёд-0 возникает под отрицательным давлением из-за поверхностного натяжения, а затем быстро преобразуется в лед-I. Результаты могут быть полезны в климатологии, агрономии, метеорологии и других областях, связанных с кристаллизацией воды.

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