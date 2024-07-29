Как вулканический пепел и обычная пыль влияют на быстрое таяние ледников в Арктике?

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Учёные решили детально изучить процесс охлаждения нашей планеты, поэтому отправили в Арктику три самолёта. Каждый из этого транспорта снабдили приборами для сбора данных о поверхностном морском льде, об облаках и аэрозольных частицах.
Чем больше в Северном Ледовитом океане льда, тем наиболее эффективно воздух кондиционируется. За последние же 40 лет в Арктике растаяло слишком большое количество льда, что привело к большему её нагреву.
«То, что Арктика нагревается, а морской лёд тает, может вызвать волновые эффекты, которые влияют на погодные условия на расстоянии тысячи километров, на то, как быстро поднимается уровень наших морей и на то, насколько сильно затапливаются наши районы», — отметили важность суровых условий на Арктике климатологи.
Первые полёты исследователи провели ещё весной, однако 24 июля отправились туда повторно — летом таяние льдов происходит наиболее интенсивно, что позволит понять весь масштаб нависшей проблемы.
Если весной Арктику покрывал толстый слой снега, то летом учёные видят голый лёд, на котором есть небольшие скопления воды. Они могут негативно влиять на взаимодействие льда с атмосферой.
Кроме того, таяние морского льда может происходить и из-за аэрозольных частиц в облаках. Данные, собранные во время весенних полётов, показали, что в арктической атмосфере есть несколько слоёв аэрозольных частиц, включая дым от лесных пожаров, пепел от извержения вулканов, загрязнения и пыль, которые попадают в Арктику из Азии и Северной Америки.
«Данные этого лета помогут нам лучше понять, как ведут себя облака и морской лёд. Благодаря этому исследованию в ближайшие годы учёные смогут лучше предсказывать, как адаптироваться к быстрым изменениям климата, которые происходят в Арктике», — заключили климатологи.
Напомним, что ранее гляциологи сделали неутешительное открытие: подводные каньоны, которые должны были защищать ледники Антарктиды от таяния, наоборот способствовали этому процессу.
Учёные объяснили, что всему виной тёплая вода мощного океанического потока, который прибывает в Антарктиду через донные образования, которые со временем появились в подводных каньонах. Через них тёплая океаническая вода проникает к ледникам и способствует их ускоренному таянию.
Это открытие также поможет учёным оценить возможные опасности, которые связаны с увеличением уровня Мирового океана.