Как вулканический пепел и обычная пыль влияют на быстрое таяние ледников в Арктике?

Кроме того, таяние морского льда может происходить и из-за аэрозольных частиц в облаках. Данные, собранные во время весенних полётов, показали, что в арктической атмосфере есть несколько слоёв аэрозольных частиц, включая дым от лесных пожаров, пепел от извержения вулканов, загрязнения и пыль, которые попадают в Арктику из Азии и Северной Америки.