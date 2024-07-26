ИИ побеждает людей на математических олимпиадах: учёные обещают дальнейшее развитие

Эти программы, обученные для решения сложных математических задач, использовали продвинутые методы логического мышления. Вице-президент компании Пушмит Коли сообщил, что до этого никакие другие программные системы не могли решить поставленные перед ними задачи с такой же чёткостью. Его системы успешно сдали тест благодаря применению усовершенствованного обучения и языков программирования, понятных человеку.