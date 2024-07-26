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ИИ побеждает людей на математических олимпиадах: учёные обещают дальнейшее развитие

ИИ побеждает людей на математических олимпиадах: учёные обещают дальнейшее развитие

26 июля 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney
Две ИИ-системы успешно решили две задачи по алгебре и две — по геометрии. Создатели уверены, что такие результаты стали скачком в развитии искусственного интеллекта в области математики.

Компания Google DeepMind, специализирующаяся в области ИИ, объявила о серьёзном прогрессе в этой сфере. Их системы AlphaProof и AlphaGeometry 2 справились с четырьмя из шести задач на математической олимпиаде, в которой участвовали все страны, и заняли вторые места.

Эти программы, обученные для решения сложных математических задач, использовали продвинутые методы логического мышления. Вице-президент компании Пушмит Коли сообщил, что до этого никакие другие программные системы не могли решить поставленные перед ними задачи с такой же чёткостью. Его системы успешно сдали тест благодаря применению усовершенствованного обучения и языков программирования, понятных человеку.

Известно, что системы смогли правильно решить две задачи по алгебре и две по геометрии, однако задачи по комбинаторике оказались для него непреодолимыми. Ответы на задачи проверили известные математики Тим Гауэрс и Джозеф Майерс, которые поставили системам 28 баллов из 42 возможных.

По заверению исследователей, такой результат играет существенную роль в развитии искусственного интеллекта в области математики и поспособствует новому сотрудничеству между человечеством и технологиями. Учёные планируют и дальше улучшать ИИ.

Напомним, что через полтора года основатель компании SpaceX и гендиректор компании Tesla планирует запустить массовое производство человекоподобных роботов. Первые модели начнут появляться уже в 2025 году и будут помогать при разработке автомобилей Tesla.

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#Александра Склярова#Наука#Искусственный интеллект#КЦ
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