Марсоход нашёл породу с отпечатками жизни. Что говорят учёные?

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Марсоход Perseverance сделал необычную находку: он обнаружил породу, которая называется «Водопад Чеява». Её форма напоминает наконечник стрелы, а состоит она из комплекса химических сигнатур и структур, которые могут указывать на присутствие в ней древних микроорганизмов. Предполагается, что пятна на этой породе связаны с происходящей в ней миллиарды лет назад химической реакцией, которая могла поддерживать микробную жизнь.
Но есть и другое объяснение: вполне возможно, что пятна могли образоваться из-за сложных геологических процессов, которые никак не относились к какой-нибудь жизни. Кроме того, на породе увидели оливины — минерал, образующийся в магматических породах. То, что он оказался в породе, где раньше присутствовал поток воды, удивило исследователей.
Учёные уже сделали несколько предположений. По их мнению, порода могла сформироваться из донных отложений, после чего в неё проникли минеральные растворы, которые и образовали пятна. Не исключается, что они появились из-за происходящих высокотемпературных процессов с участием оливина.
Однако точного ответа на вопрос, что же из себя представляют пятна и оливины, пока нет. Найденную породу доставят на Землю и начнут более детально исследовать. Когда же появятся ответы, пока не известно.
Породу нашли в долине Неретва — в древнем русле реки. Подобные местности марсоходы изучают неслучайно: именно такие места могут больше всего рассказать о прошлой жизни на Марсе.
Накануне в канале долины Гедиз нашли ещё кое-что — камень, который содержит в себе серу в чистом виде. Эта находка тоже стала своеобразным открытием, поскольку ранее на Марсе находили серу только с примесью других минералов.
Источник: NASA.