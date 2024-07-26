Марсоход нашёл породу с отпечатками жизни. Что говорят учёные?

Марсоход Perseverance сделал необычную находку: он обнаружил породу, которая называется «Водопад Чеява». Её форма напоминает наконечник стрелы, а состоит она из комплекса химических сигнатур и структур, которые могут указывать на присутствие в ней древних микроорганизмов. Предполагается, что пятна на этой породе связаны с происходящей в ней миллиарды лет назад химической реакцией, которая могла поддерживать микробную жизнь.