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Published Сегодня, 17:35

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Марсоход нашёл породу с отпечатками жизни. Что говорят учёные?

Марсоход нашёл породу с отпечатками жизни. Что говорят учёные?

26 июля 2024, 17:35
Фото: freepik
Марсоходы продолжают делать открытие на Красной планете. На этот раз они обнаружили породу, в которой могли присутствовать древние микроорганизмы. Учёные пока не могут сделать детальные исследования, однако они уже выдвинули несколько гипотез.

Марсоход Perseverance сделал необычную находку: он обнаружил породу, которая называется «Водопад Чеява». Её форма напоминает наконечник стрелы, а состоит она из комплекса химических сигнатур и структур, которые могут указывать на присутствие в ней древних микроорганизмов. Предполагается, что пятна на этой породе связаны с происходящей в ней миллиарды лет назад химической реакцией, которая могла поддерживать микробную жизнь.

Но есть и другое объяснение: вполне возможно, что пятна могли образоваться из-за сложных геологических процессов, которые никак не относились к какой-нибудь жизни. Кроме того, на породе увидели оливины — минерал, образующийся в магматических породах. То, что он оказался в породе, где раньше присутствовал поток воды, удивило исследователей.

Учёные уже сделали несколько предположений. По их мнению, порода могла сформироваться из донных отложений, после чего в неё проникли минеральные растворы, которые и образовали пятна. Не исключается, что они появились из-за происходящих высокотемпературных процессов с участием оливина.

Однако точного ответа на вопрос, что же из себя представляют пятна и оливины, пока нет. Найденную породу доставят на Землю и начнут более детально исследовать. Когда же появятся ответы, пока не известно.

Породу нашли в долине Неретва — в древнем русле реки. Подобные местности марсоходы изучают неслучайно: именно такие места могут больше всего рассказать о прошлой жизни на Марсе.

Накануне в канале долины Гедиз нашли ещё кое-что — камень, который содержит в себе серу в чистом виде. Эта находка тоже стала своеобразным открытием, поскольку ранее на Марсе находили серу только с примесью других минералов.

Источник: NASA.

Необычная находка: учёные обнаружили в марсианском камне серу в чистом виде
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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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