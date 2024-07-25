Колонизация Марса под угрозой? Всё из-за лекарств и радиации

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Астронавты, решающиеся на полёт на Марс, столкнулись с непростой проблемой: у медикаментов, которые они возьмут с собой, быстро закончится срок годности. В какой бы хорошей форме ни находились космонавты, они тоже люди, а, соответственно, точно так же подвержены болезням.
Учёные предполагали, что путешествие на Марс займёт три года, а в аптечке астронавтов будет 106 различных лекарств. Однако минимум у 54 медикаментов срок годности менее 36 месяцев при условии хранения в нетронутой оригинальной упаковке. Были и те лекарства, которые не проживут дольше двух лет.
Но на этом проблемы не заканчиваются: условия на Марсе могут оказать куда более негативное влияние на медикаменты, из-за чего те испортятся ещё быстрее или впитают в себя повышенный уровень радиации.
«Фармацевтические препараты, вероятно, станут краеугольным камнем поддержания здоровья и работоспособности людей, участвующих в исследовательских космических миссиях», — отметили исследователи.
Исследование опубликовали в NPJ Microgravity.