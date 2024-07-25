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Колонизация Марса под угрозой? Всё из-за лекарств и радиации

Колонизация Марса под угрозой? Всё из-за лекарств и радиации

25 июля 2024, 07:11
Фото: Kandinsky
Путешествие на Марс может оказаться не таким простым, как думали ранее. Учёные столкнулись с проблемой, которую долгое время не замечали: срок годности некоторых лекарств. Многие из них пригодны для использования менее трёх лет, а на Марсе могут впитать в себя слишком много радиации.

Астронавты, решающиеся на полёт на Марс, столкнулись с непростой проблемой: у медикаментов, которые они возьмут с собой, быстро закончится срок годности. В какой бы хорошей форме ни находились космонавты, они тоже люди, а, соответственно, точно так же подвержены болезням.

Учёные предполагали, что путешествие на Марс займёт три года, а в аптечке астронавтов будет 106 различных лекарств. Однако минимум у 54 медикаментов срок годности менее 36 месяцев при условии хранения в нетронутой оригинальной упаковке. Были и те лекарства, которые не проживут дольше двух лет.

Но на этом проблемы не заканчиваются: условия на Марсе могут оказать куда более негативное влияние на медикаменты, из-за чего те испортятся ещё быстрее или впитают в себя повышенный уровень радиации.

«Фармацевтические препараты, вероятно, станут краеугольным камнем поддержания здоровья и работоспособности людей, участвующих в исследовательских космических миссиях», — отметили исследователи.

Исследование опубликовали в NPJ Microgravity.

Выживет на Марсе? Учёные придумали, как можно колонизовать Красную планету
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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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