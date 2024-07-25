Гляциологи сделали поражающее открытие по Антарктиде

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Учёные отмечают, что в глубине Южного океана находятся подводные каньоны, которые играют немаловажную роль в таянии ледников Антарктиды. Ранее считалось, что эти каньоны защищают ледники от таяния, однако группа исследователей недавно доказала, что это не так. На самом деле, они только способствуют «растворению» ледников.
Изучением ледников занимаются гляциологи. Именно они обратили пристальное внимание на два гигантских ледника — Тоттен и Ниннис, которые в последние десятилетия начали активнее таять.
Такая скорость связана с тем, что тёплая вода мощного океанического потока, который огибает Антарктиду, прикасается к ледяной поверхности и вызывает её ускоренное таяние. Учёные исследовали подножия континентального склона и обнаружили на глубине трёх километров донные образования, которые расположены вдоль подводных каньонов. Они могли сформироваться под воздействием придонных течений — это доказывает, что каньоны только «помогают» проникать тёплым водам к ледникам.
Это открытие играет важную роль в предсказании будущего ледяного покрова на Антарктиде. Понимание процессов, управляющих передачей тепла к нижним слоям ледников, поможет оценить возможные опасности, связанные с увеличением уровня Мирового океана.