Гляциологи сделали поражающее открытие по Антарктиде

Учёные отмечают, что в глубине Южного океана находятся подводные каньоны, которые играют немаловажную роль в таянии ледников Антарктиды. Ранее считалось, что эти каньоны защищают ледники от таяния, однако группа исследователей недавно доказала, что это не так. На самом деле, они только способствуют «растворению» ледников.