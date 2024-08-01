Август в Белгороде начался громко. Неспокойно было и в приграничье

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:59
В Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекинском горокруге дважды за утро 1 августа объявляли ракетную опасность. Второй раз об угрозе объявили спустя четыре минуты после отбоя первой.
В столице региона во время первой РО прогремел взрыв. Есть ли последствия на земле, пока точно не известно.
Тем временем шебекинцы сообщают о прилётах. В Сети появились фотографии, на которых виден густой чёрный дым. Как сообщает «ШО Шебекино», последствия атаки могут быть на одном из предприятий города. Официального подтверждения информации пока нет.
Кроме того, шебекинцы сообщают об атаках беспилотников. Соответствующее предупреждение спустя время появилось и от МЧС.