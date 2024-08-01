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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг

Август в Белгороде начался громко. Неспокойно было и в приграничье

1 августа 2024, 08:53
Фото: «ШО Шебекино»
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг

В Белгороде дважды объявляли ракетную опасность

1 августа в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге дважды объявляли ракетную опасность — с небольшим перерывом. В столице региона в первый раз прогремел взрыв. Шебекинцы тем временем сообщают о прилётах.

В Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекинском горокруге дважды за утро 1 августа объявляли ракетную опасность. Второй раз об угрозе объявили спустя четыре минуты после отбоя первой.

В столице региона во время первой РО прогремел взрыв. Есть ли последствия на земле, пока точно не известно.

Тем временем шебекинцы сообщают о прилётах. В Сети появились фотографии, на которых виден густой чёрный дым. Как сообщает «ШО Шебекино», последствия атаки могут быть на одном из предприятий города. Официального подтверждения информации пока нет.

Кроме того, шебекинцы сообщают об атаках беспилотников. Соответствующее предупреждение спустя время появилось и от МЧС.

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