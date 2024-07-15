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Пострадавший автомобиль

Момент взрыва у авто под Белгородом, при котором пострадали двое, попал на видео

15 июля 2024, 09:36
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пострадавший автомобиль

БПЛА атаковал автомобиль в посёлке Октябрьский в Белгородском районе

В понедельник, 15 июля, украинский БПЛА атаковал автомобиль в белгородском посёлке Октябрьский. В результате взрыва пострадали два мирных жителя, было полностью уничтожено одно и повреждено другое транспортное средство. Момент удара попал на видео с камер наблюдения.

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлён момент атаки украинского беспилотника на автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородского района.

На кадрах видно, как БПЛА врезается в машину и взрывается. После этого происходит возгорание. Мужчина, который перед атакой вышел из автомобиля, успел отпрыгнуть в сторону. Водитель же выскочил из машины уже после столкновения.

Напомним, в результате этой атаки пострадали два мирных жителя. Они находились внутри автомобиля. Транспортное средство было уничтожено и восстановлению не подлежит. Также повреждён стоявший рядом автомобиль.

Момент атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области
Видео: «Белгород № 1»
Двое ранены, несколько человек эвакуированы из-за атак БПЛА под Белгородом
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