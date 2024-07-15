Момент взрыва у авто под Белгородом, при котором пострадали двое, попал на видео

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлён момент атаки украинского беспилотника на автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородского района.
На кадрах видно, как БПЛА врезается в машину и взрывается. После этого происходит возгорание. Мужчина, который перед атакой вышел из автомобиля, успел отпрыгнуть в сторону. Водитель же выскочил из машины уже после столкновения.
Напомним, в результате этой атаки пострадали два мирных жителя. Они находились внутри автомобиля. Транспортное средство было уничтожено и восстановлению не подлежит. Также повреждён стоявший рядом автомобиль.