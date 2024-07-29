Дома белгородцев атаковали БПЛА: один разрушен, второй после взрыва загорелся

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:09
Утром 29 июля атакам беспилотников подверглись Краснояружский район, Валуйский и Шебекинский горокруга. Пострадавших нет, но есть разрушения.
В валуйской Новопетровке на частный дом с беспилотника сбросили взрывное устройство. Он полностью разрушен. В соседнем доме осколками посекло фасад и забор, также повреждено авто.
В шебекинской Новой Таволжанке дрон-камикадзе ВСУ тоже атаковал частный дом. Произошёл взрыв, после чего загорелись крыша и второй этаж. Очаг возгорания оперативно потушили.
В Красной Яруге под удар попал инфраструктурный объект. Повреждены навес и машина. В Илёк-Пеньковке дрон атаковал соцобъект — пробита кровля.
Напомним, что утром в результате обстрела пострадали женщина и её 16-летняя дочь в Новой Таволжанке. В их дом было прямое попадание боеприпаса.
Накануне, 28 июля, атакам ВСУ подверглись 12 районов Белгородской области.