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Updated Сегодня, 08:09

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Дома белгородцев атаковали БПЛА: один разрушен, второй после взрыва загорелся

29 июля 2024, 08:06
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области

Под удар попали Краснояружский район, Валуйский и Шебекинский горокруга. Разрушения есть не только в домах, но и на инфраструктурном и социальном объектах.

Утром 29 июля атакам беспилотников подверглись Краснояружский район, Валуйский и Шебекинский горокруга. Пострадавших нет, но есть разрушения.

В валуйской Новопетровке на частный дом с беспилотника сбросили взрывное устройство. Он полностью разрушен. В соседнем доме осколками посекло фасад и забор, также повреждено авто.

В шебекинской Новой Таволжанке дрон-камикадзе ВСУ тоже атаковал частный дом. Произошёл взрыв, после чего загорелись крыша и второй этаж. Очаг возгорания оперативно потушили.

В Красной Яруге под удар попал инфраструктурный объект. Повреждены навес и машина. В Илёк-Пеньковке дрон атаковал соцобъект — пробита кровля.

Напомним, что утром в результате обстрела пострадали женщина и её 16-летняя дочь в Новой Таволжанке. В их дом было прямое попадание боеприпаса.

Накануне, 28 июля, атакам ВСУ подверглись 12 районов Белгородской области.

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую областьПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую областьПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Что произошло ночью под Белгородом и сколько неприграничных районов попали под удар?
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#Белгородская область#Происшествия#Краснояружский район#Белгород#Валуйский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
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